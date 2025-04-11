Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

Перш ніж розглядати підвищення податків, держава повинна використовувати потенціал детінізації, вважає Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев повідомив про ймовірність підвищення податків / колаж Главред, фото УНІАН

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У 2025 році податкову базу точно переглядати не будуть

У 2026 році буде невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні

У 2026 році прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження", - зазначив він під час Business Wisdom Summit 2025, передає Інтерфакс-Україна.

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Нардеп зазначив, що перш ніж розглядати підвищення податків, держава повинна повністю використовувати потенціал детінізації економіки. Тільки цього року податкові надходження від детінізації очікуються на рівні $4 млрд проти отриманих минулого року $2,5 млрд.

"Але 2026 рік трошки інший (ніж 2025, - ред.). Там є набагато більше невпевненості, розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел", - попередив голова фінансового комітету Ради.

За його словами, додаткові резерви можливі через облігації внутрішньої державної позики, зокрема за рахунок високої банківської ліквідності та ресурсів місцевих бюджетів.

При цьому народний обранець уточнив, що важливим джерелом є бюджетна економія, адже на початку року чимало програм навіть не було затверджено, що свідчить про неефективність і безгосподарність окремих міністерств.

"Такі програми, я думаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти, а також перерозподіляти кошти від тих програм, які є неефективними, на кшталт кешбеку", - додав він.

Гетманцев також додав, що у 2025 році податкову базу точно переглядати не будуть.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроєкт. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проєкт закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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