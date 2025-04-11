Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

Готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається трохи нижче від міжбанку, нагадав Тарас Лісовий.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-na-pashu-prognoz-izmeneniy-na-mezhbanke-i-v-obmennikah-10655087.html Посилання скопійоване

З'явився новий прогноз курсу долара / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливо:

Ситуація на валютному ринку залишатиметься обнадійливою

Курс долара в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 грн

Наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою, заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лісовий.

Курс долара на міжбанківському ринку, а також в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 гривні, розповів він у коментарі Каналу 24.

відео дня

Експерт нагадав, що одним з особливих моментів останніх тижнів стало те, що готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається дещо нижче міжбанку.

Головні чинники впливу на курс долара

Він пояснив, що 17 квітня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому потенційно можуть переглянути облікову ставку, яка зараз становить 15,5%.

"Тобто, якщо буде існувати потреба в стримуванні споживчих цін, то Нацбанк може збільшити облікову ставку ще на 0,5 - 1 процентний пункт - до 16 - 16,5%", - не виключив фінансист.

За його словами, ринок також живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

"Як ми відзначали минулими тижнями, активність аграріїв, які для проведення посівної кампанії реалізують надлишок валюти, автоматично збільшує пропозицію. Тобто роль регулятора, саме в площині регулювання, може дещо послабитися", - додає Лісовий.

Він також не виключає, що економічні процеси в країні можуть стратегічно впливати на курсові показники: активність у всіх стратегічних галузях має "потягнути" економіку до зростання.

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

Більше новин:

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред