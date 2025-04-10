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Нова тенденція на ринку: як зміниться курс долара і євро 11 квітня

Анна Косик
10 квітня 2025, 16:09
161
Ситуація на валютному ринку дещо змінилася протягом останніх днів.
Нова тенденція на ринку: як зміниться курс долара і євро 11 квітня
Вже кілька днів курс долара піднімається вгору / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Як зміниться курс долара і євро 11 квітня
  • Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку з доларом

Після довготривалого дешевшання долара Національний банк України знову підвищив курс американської валюти до гривні на п'ятницю, 11 квітня. Разом із доларом зростає і курс євро.

Як свідчать дані на сайті регулятора, офіційний курс долара 11 квітня буде встановлено на рівні 41,40 грн, в той час як сьогодні, 10 квітня, він становить 41,27 грн.

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Водночас офіційний курс євро на 11 квітня встановлено на рівні 45,84 грн, тоді як сьогодні європейська валюта дорівнює 45,55 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

На міжбанку сьогодні курс зріс у порівнянні з 9 квітня на 11 копійок до 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж). А на готівковому ринку курс долара піднявся на 15 копійок до 41,45 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 квітня вперше за декілька днів долар таки тяжіє до зростання. Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Раніше стало відомо, що рішення США про запровадження тарифів викликало небувале падіння світових фондових і товарних ринків. Також "летить" вниз долар. Тому доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко рекомендує українцям, звернути увагу на євро.

Напередодні аналітики спрогнозували, чого чекати від курсу валют в Україні з 7 по 13 квітня. Зокрема експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар ще незначно подешевшає, а до кінця тижня настане стабільність на рівні 41,20-41,30 грн.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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