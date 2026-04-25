"Є погана новина": розкрито тривожний фактор продовження війни Росії з Україною

Через дефіцит нафти дисконти на російську нафту повністю зникли, зазначає Володимир Мілов.

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував тимчасове скасування частини енергетичних санкцій проти РФ на тлі кризи на ринку нафти.

"Погана новина полягає в тому, що через дефіцит нафти на тлі перекриття експорту з Перської затоки всі почали полювати за будь-якими барелями, які є в наявності, і дисконти на російську нафту повністю зникли", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що за останні кілька місяців знижки на російську нафту сягали 25-30 доларів за барель: якщо світова ціна становила 70 доларів, то російська – 40 доларів і нижче.

"Зараз ці знижки зникли, і російська нафта торгується за міжнародними цінами, без величезних дисконтів. І це ключова проблема, що виникла внаслідок війни в Ірані", – пояснив він.

Співрозмовник упевнений, що питання залишається у поверненні знижки на російську нафту, щоб для покупців у тих же країнах Азії вона була токсичною.

"Скасування американських санкцій знижує ауру токсичності навколо російської нафти, а, отже, знижки будуть меншими, і повернути їх буде складніше. Це означає, що Путін отримає більше грошей. Будь-яке скасування санкцій – це погано. Однак істотного впливу поки що ми не бачимо. Європейські колеги зараз обговорюють, як долучитися до скоординованої політики забезпечення дотримання санкцій, щоб змусити покупців дотримуватися всіх обмежень, а також як повернути знижки на порядок денний, можливо, роблячи це навіть без США. Сподіваюся, заходи будуть вжиті найближчим часом", — додав Мілов.

Як раніше повідомляв Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, яких пов'язують із кіберзлочинами.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

