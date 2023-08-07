Експерти пояснили українцям, як потрібно платити борги за світло за новими тарифами

Заборгованість за світло погашається за тарифами, що діяли в період накопичення заборгованості, кажуть експерти.

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Якщо ж борг виник після 1 червня, то платити доведеться вже за новими, більш високими цінами / колаж Главред, фото УНІАН

З 1 червня нинішнього року в Україні для побутових споживачів підвищили тариф на електроенергію - з 1,44 гривні до 2,64 гривні за кіловат-годину. Про це повідомляє портал "Наші гроші".

Відповідно, ті українці, у яких виникла заборгованість за електрику, природно, зіткнулися з питанням погашення боргів за світло. Наприклад, домогосподарство, яке заборгувало за електроенергію під час повномасштабної війни і мало такий борг станом на 31 травня нинішнього року, повинно було погасити його за старими тарифами. Якщо ж борг виник після 1 червня, то платити доведеться вже за новими, більш високими цінами.

Після отримання квитанції від постачальника електроенергії споживачі можуть здійснити платіж одним із декількох способів:

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готівкою або платіжною карткою або безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів;

через Інтернет-банкінг;

будь-яким іншим способом, який не заборонений чинним законодавством.

Якщо після зміни тарифу залишилася переплата за ще не спожиту електрику, то її зарахують споживачеві на його особовий рахунок (як аванс за новими тарифами вже в наступному розрахунковому періоді).

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З червня 2023 року тариф встановився на рівні 2,64 грн за кіловат-годину.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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