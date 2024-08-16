'Рух курсів вгору': відомо, чи буде 'стрибок' долара наступного тижня

Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу, каже Лєсовий.

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Курс долара на серпень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

З другої половини серпня поволі стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово. На ринку збережуться "помірні темпи" змін, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення курсів валют. Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, передає УНІАН.

Лєсовий наголосив, що регулятор буде готовим тримати в балансі попит і пропозицію – тобто валютному ринку не загрожують хаотичне неконтрольоване зростання валютних курсів. І за всіма ознаками ані долару, ані євро не загрожує таке поняття, як "дефіцит".

"Як ми прогнозували раніше, основні валютні зміни стануться вже восени. Однак вже зараз можна констатувати, що поступовий рух курсів вгору відобразиться на "коридорах" допустимих коливань. Принаймні головна зміна критиметься в збільшенні нижньої планки з 40,7 грн/дол. до 41 грн/дол., а коридори найімовірніше матимуть такий вигляд: 41-41,7 грн/дол. на міжбанку та 41-42 грн/дол. на готівковому ринку", – каже він. відео дня

За його словами, головна об’єктивна причина в зростанні курсових показників криється в зростанні інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%), викликаної зростанням тарифів на електроенергію та складностями в роботі бізнесу внаслідок липневих перебоїв з енергопостачанням.

Також очікується, що на курсові показники також можуть вплинути рішення про збільшення податкового навантаження, що позначиться на рівні споживчих цін. Однак, як це спостерігалося протягом 8 місяців 2024 року, курсові зміни будуть повільними та не руйнівними.

За словами банкіра, характеристики валютного ринку з 19 по 25 серпня будуть такими:

коридори валютних змін: на міжбанку – 41-41,7 грн/дол. та 43,5-45,5 грн/євро, на готівковому ринку – 41-42 грн грн/дол. та 43,5-46,5 грн/євро;

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,2-0,3 грн, у комбанках – до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах – до 0,5 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку – до 0,05 грн за 1 дол., до 0,1 грн за 1 євро, у комерційних банках – до 0,5-0,6 грн на 1 дол., до 0,8-1 грн на 1 євро, в обмінних пунктах – до 0,6-1 грн на 1 дол., до 1-1,3 грн на 1 євро;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: залежно від валюти – до 0,3-0,5 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

"Наступного тижня ринок житиме в передчутті осінніх курсових змін. Проте навряд чи глобальні зміни стануться вже ось тепер або ж за якимсь неочікуваним сценарієм. Ефективна монетарна стратегія НБУ передбачає унеможливленням хаосу на валютному ринку, а відтак можливість різкого курсового обвалу гривні знижена майже до нуля", – підкреслив Лєсовий.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, курс гривні в серпні буде переважно знижуватися. Загалом курс гривні щодо долара коливатиметься на міжбанківському ринку на рівні 41-42 грн, а курс євро 44,5-46,0 грн.

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