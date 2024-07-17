Вартість долара та євро досягла історичного максимуму: НБУ оновив курси валют

Курс долара другий день підряд оновлює історичний максимум, гривня послабилась.

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НБУ підвищивкурси долара та євро до історичного максимуму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні до нового історичного максимуму. На четвер, 18 липня, курс долара встановили на рівні 41,46 грн/дол., що свідчить про послаблення гривні на 20 копійок порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті регулятора.

Щодо євро, офіційний курс НБУ становить 45,35 грн/євро, що є на 37 копійок вищим порівняно з попереднім показником. Такий курс євро до гривні також став найвищим.

Офіційний курс гривні / Фото: скріншот bank.gov.ua

На міжбанківському валютному ринку України курс долара зріс на 15 копійок і становить 41,46/41,49 грн/дол. Водночас курс євро на міжбанку становить 45,34/45,36 грн/євро.

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З початку 2024 року офіційний курс долара зріс на 9,2%, піднявшись з рівня 37,98 грн/дол. Водночас офіційний курс євро підскочив на 7,4%, змінившись з 42,20 грн/євро до теперішніх показників.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України передбачає, що курс долара зросте на 10% у 2025 році, враховуючи уповільнення економічного зростання та збільшення інфляції. Ці прогнози містяться у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Також станом на початок червня курс долара в Україні виріс на 8 копійок до 41,11 гривень за долар. Обмінники продавали тоді долар за 40,56 гривень.

Як повідомляв Главред, Україні залишився місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ намагається домовитись про списання боргу, але часу мало. Оголошення дефолту може підірвати довіру приватних інвесторів до Заходу, що може мати серйозні наслідки для країни в майбутньому

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