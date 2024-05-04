Чи втримається долар на рівні 40 грн: яким курс валют у травні - прогноз

Аналітики та банкіри конкретно пояснили, яка ціна на долар в Україні очікується і як впливають на це НБУ та грошова допомога від США.

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Яким буде курс валют у травні / колаж Главред, фото УНІАН

У квітні 2024 року тиск на курс гривні чинили попит експортерів та очікування девальвації на тлі затягування у США надання фінансової допомоги Україні. У травні увага валютного ринку буде прикута до ризиків безпеки, розповіла в прогнозі порталу NV директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

За її словами, зростання котирувань на міжбанку автоматично призвело до подорожчання долара в безготівковому роздрібному сегменті і викликало відповідний курсовий тренд у готівковому сегменті.

Загалом же банкіри стверджують, що у квітні посилився попит на валюту з боку експортерів, а це призвело до зростання курсу долара до 40 грн за долар.

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За словами директора департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, на ринок впливали негативні очікування учасників, що були пов'язані зі значними безпековими ризиками (і з пошкодженням країною-агресором енергетичної та портової інфраструктури).

"Наприклад, атака на українську енергетику різко збільшила імпорт енергогенераторів та енергообладнання (як це було наприкінці 2022 року під час першої хвилі "енергетичного терору"), а постійні атаки на портову інфраструктури негативно впливали на обсяги експорту морським шляхом", - сказав він.

Крім того, на ринку були очікування, що Нацбанк продовжить зниження облікової ставки до 13,5% у другій половині квітня (і тому підтримувався високий попит на валюту).

Але, як стверджує Золотько, ближче до травня ситуація почала вирівнюватися.

"Регулятор посилив присутність на ринку, що позначилося на обсягах інтервенцій - якщо в березні в середньому за тиждень вони становили $439 млн, то у квітні зросли до $522 млн. Тому курс опустився в діапазон 39,5-39,6 грн/$, а готівковий долар продавався в межах 39,8-39,9 грн/$", - підсумувала вона.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

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