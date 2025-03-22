Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют в Україні 24 березня
- Що відбувається з валютою на міжбанку
Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 24 березня. Курс євро також впав. Про це свідчать дані з сайту регулятора.
Вартість долара США на 24 березня встановили на рівні 41,53 грн/дол. Гривня зміцнилася на 1 копійку нижче порівняно з попереднім показником.
Також гривня зміцнила позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 24 березня складає 44,98 грн/євро, що на 2 копійки нижче порівняно з попереднім показником.
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54-41,57 грн/дол., а до євро — 44,99-45,01 грн/євро.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, курс гривні на готівковому ринку 18 березня дещо знизився. Середній курс продажу долара зріс до 41,80 грн, євро — до 45,50 грн
Також аналітики UIF відзначили, що НБУ утримав курс гривні на рівні 41,5 грн/долар у лютому, попри відсутність західного фінансування. Зміцнення гривні пояснюють зміцненням євро. Проте експерти вважають це тимчасовим явищем і прогнозують девальвацію гривні до 46 грн/долар до кінця 2025 року через погіршення платіжного балансу.
Як повідомляв Главред, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара в Україні протягом тижня з 17 по 23 березня коливатиметься в межах 41,4 - 42 гривні за долар на міжбанку та готівковому ринку. Вартість 100 доларів становитиме від 4140 до 4200 гривень.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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