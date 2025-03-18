Долар перейшов до зростання в обмінниках: свіжий курс валют

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,80 гривень.

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Свіжий курс валют / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Курс валют обмінниках

Курс валют у "ПриватБанку"

Курс гривні трохи знизився відносно долара і євро на готівковому ринку. Про це свідчать дані моніторингу у вівторок, 18 березня.

Станом на ранок 18 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 45,50 гривень.

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В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 44,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж).

Водночас Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 18 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4395 гривень за 1 долар (-0,0703 грн).

Офіційний курс євро склав 45,1649 гривень за 1 євро (-0,0642 грн).

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 18 березня, подорожчав на 1 копійку і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 41,84 гривні. Курс євро під час оплати карткою сьогодні, 18 березня, подорожчав до 45,87 гривні.

Інфографіика: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, фінансові аналітики прогнозують, що до кінця року Національний банк України може послабити гривню до рівня 45 грн/дол. Зокрема, експерт Олексій Козирєв вважає, що середньорічний курс долара становитиме приблизно 43 грн/дол., а євро може зрости до 46,35-48 грн/євро.

Нещодавно аналітик Мінфіну повідомив, що з огляду на стрибки євро та просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте. Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники, підкреслив аналітик.

Як писав Главред із посиланням на кандидата економічних наук, експерта Олександра Хмелевського, у березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 - 43,0 грн/дол., а курс євро - 43,0 - 45,0 грн/євро.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар і банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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