Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

На валютному ринку України триває період весняного спокою.

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Курс валют з 17 по 23 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс долара з 17 по 23 березня

Скільки коштуватиме 1000 євро в Україні

Протягом наступного тижня (17-23 березня) курс американського долара в Україні буде коливатися в межах 42 гривень. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що різких коливань валюти не буде, на ринку України триває період весняного спокою також надалі діятиме режим керованої гнучкості.

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Скільки коштуватиме 1000 доларів в Україні

Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні наступного тижня перебуватиме в діапазоні 41,4 - 42 гривні за долар на міжбанку і 41,4 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

Отже, до 23 березня включно 100 доларів в Україні коштуватимуть від 4140 до 4200 гривень, а 1000 доларів — від 41400 до 42000 гривень.

Лєсовий також спрогнозував, скільки коштуватиме 1000 євро в Україні до 23 березня.

Він повідомив, що українцям варто очікувати 44,5 - 45,5 гривні за євро на міжбанку і на готівковому ринку.

Отже, 1000 євро коштуватиме 44500 - 45500 гривень, а 100 євро обійдеться в 4450 - 4550 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, фінансові аналітики прогнозують, що до кінця року Національний банк України може послабити гривню до рівня 45 грн/дол. Зокрема, експерт Олексій Козирєв вважає, що середньорічний курс долара становитиме приблизно 43 грн/дол., а євро може зрости до 46,35–48 грн/євро.

Нещодавно аналітик Мінфіну повідомив, що з огляду на стрибки євро і просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте. Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники, підкреслив аналітик.

Як писав Главред з посиланням на кандидата економічних наук, експерта Олександра Хмелевського, у березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а курс євро – 43,0 – 45,0 грн/євро.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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