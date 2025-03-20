Історичний максимум: українцям сказали, коли чекати на 'стрибок' курсу долара

Існують чинники, які будуть тиснути на гривню, що призведе до її девальвації.

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Яким буде курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

У лютому Національний банк утримав курс долара на рівні 41,5 гривні

Регулятор перейшов до активного стримування інфляції

До кінця 2025 року курс долара може сягнути 46 гривень

Очікувалося, що у лютому долар коштуватиме близько 42 гривень, проте Національний банк утримав курс на рівні 41,5 гривні за долар, навіть без надходження західного фінансування. Про це повідомили аналітики Українського інституту майбутнього (UIF).

Зазначається, що регулятор перейшов до активного стримування інфляції через контроль над курсом національної валюти.

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За словами експертів, курс формується з урахуванням валютного кошика, в якому враховуються і долар, і євро. Оскільки євро зміцнилося з 1,03 до 1,08 до долара, це сприяло аналогічному зміцненню гривні.

Однак, в UIF вважають поточне укріплення тимчасовим.

"Фундаментальні чинники, зокрема погіршення платіжного балансу у 2024 році, будуть тиснути на гривню, що призведе до її девальвації", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами, до кінця 2025 року курс долара може сягнути 46 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що протягом тижня (17-23 березня) курс американського долара в Україні буде коливатися в межах 42 гривень.

Аналітик Олексій Козирєв говорив, що Національний банк України (НБУ) ймовірно буде змушений поступово девальвувати гривню до рівня, закладеного в бюджеті на кінець року — 45 гривень за долар. Середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар.

Водночас, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що у березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а курс євро – 43,0 – 45,0 грн/євро.

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Що таке Український інститут майбутнього (UIF)? Український інститут майбутнього — українська громадська організація, що надає оцінку українським подіям, пропонує майданчик для дискусій, формулює рекомендації до дій. Він заснований 26 травня 2016 року та є спільним проектом представників українського бізнесу, політики та громадського сектора, пише Вікіпедія.

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