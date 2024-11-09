Долар раптово пішов на дно: за скільки можна буде купити валюту з 11 листопада

НБУ встановив курс долара і євро.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара з 11 листопада

Яким буде курс євро з 11 листопада

Офіційний курс долара знизиться до початку наступного тижня: у понеділок, 11 листопада, вартість іноземної валюти зменшиться на 6 копійок.

Про це повідомляє Главред із посиланням на дані Національного банку України, який встановив курси валют на 11 листопада.

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Крім того, курс євро також знизиться, втративши 8 копійок.

Офіційні курси валют на понеділок становитимуть:

1 долар США - 41,29 грн (попередній курс від 8 листопада був 41,35 грн);

1 євро - 44,48 грн (станом на 8 листопада становив 44,56 грн).

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що в українських банках очікувалася помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу до кінця жовтня. Згідно з прогнозами, вартість американської валюти мала коливатися в межах 41,2-41,9 грн.

Станом на кінець жовтня, курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Зокрема, середній курс продажу долара в Україні тоді був 41,65 грн, а в обмінних пунктах купували долар у середньому по 41,15 гривні.

Раніше директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що в листопаді 2024 року регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення значних курсових коливань.

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