Дорожчає другий день поспіль: скільки тепер коштує долар

Курс долара у продажу додав 6 копійок.

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Курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Середній курс продажу долара - 41,65 грн

Офіційний курс валюти на рівні 41,3292 гривні за долар

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала. Про це йдеться в повідомленні Мінфін.

Зазначається, що у вівторок, 29 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі, а у продажу додав 6 копійок. Ситуація із курсом євро - ідентична.

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Курс валют в Україні

Зокрема, середній курс продажу долара в Україні - 41,65 грн, курс євро - 45,25 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара / фото: Мінфін

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3292 гривні за 1 долар (+0,0157 грн).

Курс євро становитиме 44,6975 гривень за 1 євро (-0,0161 грн).

Курс долара в банках

Курс долара / фото: Мінфін

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив. що курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар.

Крім того, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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