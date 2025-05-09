'Обвал' долара та 'стрибок' євро: яким буде курс валют до 18 травня

Банкір розповів, яким буде курс валют з 12 по 18 травня.

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Курс волют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Наступного тижня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,25-41,65 гривень

НБУ залишатиметься основним гравцем на ринку

Вартість євро визначатимуть світові торги пари долар/євро

Наступного тижня, з 12 по 18 травня, офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,25-41,65 гривень, проте він залишатиметься нижчим за початковий курс року (42,02 грн/дол). Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що НБУ залишатиметься основним гравцем на ринку, і задля рівноваги між попитом і пропозицією можуть дещо збільшитися обсяги валютних інтервенцій, однак він залишиться на прийнятному рівні $600-800 млн на день.

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"До 20 травня валютний ринок перебуватиме у відносному спокої через тривалість періоду сплати податків. Тобто природно попит на валюту буде співмірним пропозиції", - сказав Лєсовий.

За його словами, вартість євро визначатимуть світові торги пари долар/євро, а співвідношення вартості цих валют очікується в межах 1 євро = 1,13-1,15 дол.

"Разом з тим не варто очікувати, що долар обвалиться, а на цьому тлі євро застрибне на веселку. Долар залишається провідною валютою світу, в якій зосереджено до 80% світового капіталу. Натомість євро стало притулком для частини світових інвесторів, які на тлі митних рішень Білого Дому вирішили принаймні на деякий час уберегтися від подальшого невідомого", - зауважив експерт.

Банкір також поділився прогнозом основних показників валютного ринку з 12 по 18 травня:

коридори валютних змін: 41,25-41,65 грн/дол та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/дол та 45-48 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Лєсовий наголосив, що наступного тижня варто очікувати повільне "просування" вгору курсових показників, однак такий рух не стане загрозою для стабільності ринку.

"Ринок є живим і поточні зміни можуть бути мінімальними та контрольованими", - підсумував він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив курс долара до гривні. На п'ятницю, 9 травня, офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,51 грн/дол.

Фінансовий експерт Олексій Козирев говорив, що до кінця тижня, 9 травня, курс долара коливатиметься в межах від 41,05 до 42 грн.

Водночас, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що у першій декаді травня ситуація на валютному ринку збережеться на нинішньому рівні, але надалі - зміниться несприятливо для гривні.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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