Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

НБУ встановив історичний максимум курсу євро на 22 квітня.

Курс валют в Україні на 22 квітня

На середу, 22 квітня, Національний банк України знову послабив національну валюту відносно всіх основних іноземних валют. Долар, євро та злотий синхронно додали в ціні, продовжуючи тенденцію до здорожчання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 22 квітня встановлено на рівні 44,12 грн/дол. Порівняно з вівторком, 21 квітня (44,10 грн/дол.), американська валюта додала у вартості майже 2 копійки.

Курс євро на 22 квітня

Слідом за доларом продовжує свій ріст і європейська валюта. Курс євро на середу зафіксовано на позначці 51,91 грн/євро. Порівняно з попереднім банківським днем (51,89 грн/євро), єдина європейська валюта здорожчала на 2 копійки.

Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 21 квітня - 51,89 грн/євро.

Курс злотого на 22 квітня

Польський злотий у середині тижня також продемонстрував ріст, хоч і незначний. Його офіційний курс на середу встановився на рівні 12,25 грн, що майже на 1 копійку більше порівняно з вівторком (12,26 грн).

Як повідомляв Главред, на 21 квітня Національний банк України послабив гривню. Офіційний курс долара зріс до 44,10 грн, євро - до 51,89 грн.

За оцінкою кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс євро в Україні перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим фактором впливу залишатиметься ситуація на Близькому Сході.

Водночас економіст Андрій Новак зазначає, що хоча НБУ має рекордні золотовалютні резерви для стабілізації курсу, зростання долара та євро частково пов’язане зі ситуацією на валютному та паливному ринках.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

