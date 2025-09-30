Долар 'рухнув' після шаленого стрибка: зʼявився новий курс валют

Гривня зміцнює свої позиції.

https://glavred.net/economics/dollar-ruhnul-posle-beshenogo-skachka-poyavilsya-novyy-kurs-valyut-10702709.html Посилання скопійоване

В Україні переписали ціни на валюту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара станом на 1 жовтня

Скільки коштуватиме європейська валюта у середу

Національний банк України (НБУ) оприлюднив новий курс валют на 1 жовтня. Долар дешевшає третій день поспіль. Про це йдеться на сайті регулятора.

Скільки коштуватиме долар 1 жовтня

На середу, 1 жовтня, офіційний курс долара до гривні встановлено на такому рівні: 41,14 гривні за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

відео дня

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 1 жовтня

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,30 гривні за один євро. Гривня зросла на 14 копійок.

Курс валют на 1 жовтня / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 1 жовтня

Офіційний курс на 1 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,31 гривень за 1 злотий. Злотий подешевшав слідом за євро.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, на вівторок, 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,31 грн/дол., що на 16 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Нещодавно банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку на початку жовтня буде спокійною, вона особливо не відрізнятиметься від вересневої.

Згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред