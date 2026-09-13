Король Чарльз втратив близьку людину та споріднену душу

Давіна з’явилася в житті тоді ще принца Чарльза у 1970-х роках.

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Чарльз III втратив близького друга / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Які плани мав Чарльз

Чому цей шлюб став неможливим

У Великій Британії померла Давіна Шеффілд - жінка, яку свого часу називали "спорідненою душею" короля Карла III та можливою майбутньою королевою.

Як пише Radar Online, аристократка померла у віці 75 років після нетривалої хвороби. Повідомляється, що в останні дні вона була поруч зі своїми синами.

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Давіна з’явилася в житті тоді ще принца Чарльза в 1970-х роках і швидко стала однією з найбільш обговорюваних жінок у його оточенні. Їхній роман вважався серйозним, а сама Шеффілд - ідеальною кандидаткою на роль дружини спадкоємця престолу.

Король Чарльз III нібито мав інші плани на життя / ua.depositphotos.com

Інсайдери стверджували, що між ними був особливий зв’язок, через що в пресі її навіть називали "тією самою". Однак стосунки раптово розпалися після скандалу: у ЗМІ потрапили відверті подробиці її минулого роману, що за тодішніми королівськими правилами унеможливило шлюб.

Після розриву з Чарльзом Давіна практично зникла з публічного життя. Пізніше вона вийшла заміж, народила трьох синів і намагалася триматися подалі від уваги преси.

Її смерть знову нагадала про одну з найдраматичніших історій в особистому житті британського монарха - роман, який, на думку багатьох, міг повністю змінити хід королівської історії.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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