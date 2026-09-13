Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Король Чарльз втратив близьку людину та споріднену душу

Олена Кюпелі
13 вересня 2026, 22:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Давіна з’явилася в житті тоді ще принца Чарльза у 1970-х роках.
Карл III
Чарльз III втратив близького друга / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Які плани мав Чарльз
  • Чому цей шлюб став неможливим

У Великій Британії померла Давіна Шеффілд - жінка, яку свого часу називали "спорідненою душею" короля Карла III та можливою майбутньою королевою.

Як пише Radar Online, аристократка померла у віці 75 років після нетривалої хвороби. Повідомляється, що в останні дні вона була поруч зі своїми синами.

відео дня

Давіна з’явилася в житті тоді ще принца Чарльза в 1970-х роках і швидко стала однією з найбільш обговорюваних жінок у його оточенні. Їхній роман вважався серйозним, а сама Шеффілд - ідеальною кандидаткою на роль дружини спадкоємця престолу.

король Чарльз III
Король Чарльз III нібито мав інші плани на життя / ua.depositphotos.com

Інсайдери стверджували, що між ними був особливий зв’язок, через що в пресі її навіть називали "тією самою". Однак стосунки раптово розпалися після скандалу: у ЗМІ потрапили відверті подробиці її минулого роману, що за тодішніми королівськими правилами унеможливило шлюб.

Після розриву з Чарльзом Давіна практично зникла з публічного життя. Пізніше вона вийшла заміж, народила трьох синів і намагалася триматися подалі від уваги преси.

Її смерть знову нагадала про одну з найдраматичніших історій в особистому житті британського монарха - роман, який, на думку багатьох, міг повністю змінити хід королівської історії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що 13-річний принц Джордж уперше з'явився на офіційних портретах у формі Ітонського коледжу - і відразу вразив тим, як сильно подорослішав.

Раніше також стало відомо, що навколо принца Вільяма розгорається новий скандал: інсайдери стверджують, що він нібито намагається контролювати витоки інформації та навіть поширює дезінформацію, щоб викрити "шпигунів" у королівському палаці.

Вас також може зацікавити:

Про особу: король Чарльз III

Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Чарльз III
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

00:23Світ
РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

22:23Україна
Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

21:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

Останні новини

00:23

Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

13 вересня, неділя
23:19

Три знаки зодіаку опиняться у полоні кохання: попереду романтичний період

22:59

Король Чарльз втратив близьку людину та споріднену душу

22:37

Борис Джонсон зробив заяву після удару РФ по потягу біля польського кордону.

22:23

РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
21:43

Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

21:39

Не помилка виробника: чому деякі колеса мають два вентилі

21:07

РФ збільшує виробництво реактивних дронів: експерт попередив про новий виклик

20:29

На фронті загинув відомий актор і музикант: де і коли відбудеться прощання

Реклама
19:55

Багаторічний нагар зникне на очах: один засіб, і сковорідка буде як новаВідео

19:34

Гороскоп Таро на завтра, 14 вересня: Рибам — докласти зусиль, Дівам — подбати про себе

19:22

Кривавий ритуал: Кейт Міддлтон заборонила дітям брати участь у дивній традиції

19:18

"Відкрили скриньку Пандори": у Кремлі визнали, що РФ б'є по всьому поспіль в Україні

19:12

Імпланти та філери: дочку Трампа запідозрили у серйозних косметичних процедурах

19:10

Росія б’є по АЗС не просто так: Коваленко розповів, що приховує КремльПогляд

19:09

Нова загроза для двох областей України: РФ хоче змінити тактику наступу

19:01

Дата народження може вказати шлях до успіху: що приховує ваше число

18:40

Всесвіт наближається до кінця: вчені пояснили, що станеться з космосом

18:29

Борис Джонсон був у поїзді під час евакуації пасажирів через дрони РФ - Der SpiegelВідео

18:17

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкоюВідео

Реклама
18:06

Придбання за безцінь у секонд-хенді здивувало колекціонерів: ціна вразила

17:31

Пісню 1990 року придумали як жарт після смерті музиканта - вона стала хітомВідео

17:30

Навіщо м'ясо після смаження опускають у холодну воду: чи працює лайфхак

17:26

Удари потрібно припинити: Трамп висунув Зеленському жорсткий ультиматумВідео

17:26

Не викидайте чайний пакетик: ним можна почистити майже всю ванну

17:13

Землю чекає сонячний удар: до чого готуватися вже 14 вересня

16:54

Фінансовий гороскоп на 14–20 вересня: Стрільцям — шанс, Козерогам — зміни

16:51

Турист купив ціле село в Іспанії "за копійки": навіщо йому 44 порожні будинки

16:47

Українська ведуча похвалилася розкішною покупкою

16:40

Дизель наближається до рекордної позначки: що буде з цінами на АЗС далі

16:34

Сад загине ще до весни: яка помилка заважає укоріненню дерев

16:27

Побутова техніка в СРСР була розкішшю: за що радянські сім’ї віддавали кілька зарплат

16:11

Чому 14 вересня не можна гуляти в лісі: яке церковне свято

16:08

Пральна машина буде чистою та без запаху: скільки соди слід засипати в барабан

16:03

Не 30 вересня: коли тепер відзначають День Віри, Надії та Любові

15:50

Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів

15:41

Чим ловити карася восени в холодній воді: наживка здивує досвідчених рибалокВідео

15:08

РФ може посилити удари по заходу України: які об’єкти під прицілом

14:52

Війська РФ просунулись на важливому напрямку фронту: де ситуація загострюється

14:36

Обрізка лише нашкодить: які рослини точно не варто чіпати у вересні

Реклама
14:18

Праска більше не бруднитиме одяг: як швидко очистити її від накипу та бруду

14:14

Прогулянка з металошукачем завершилася знахідкою століття: скільки коштує скарб

13:56

Що придбати на випадок блек-ауту: список приладів для дому на зиму

13:43

Вперше за 6 років: Селін Діон феєрично повернулася на сцену і не стримала емоційВідео

13:34

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

13:16

Китайський гороскоп на завтра, 14 вересня: Зміям — витрати, Кролям — пригоди

13:15

Навіщо ложка у барабані пральної машини: вирішення популярної проблеми

13:15

Звичайний ламінат відходить у минуле: яке покриття підкорює інтер’єри у 2026 році

13:13

У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

12:59

Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти