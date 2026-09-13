Борис Джонсон зробив заяву після удару РФ по потягу біля польського кордону.

Борис Джонсон також розкритикував західних партнерів за недостатню допомогу Україні у вигляді засобів протиповітряної оборони.

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Борис Джонсон виступив із заявою після удару РФ по поїзду біля польського кордону / колаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Коротко:

Джонсон заявив, що Україна в кінцевому підсумку переможе

Джонсон закликав союзників серйозніше поставитися до підтримки України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни, зокрема Велику Британію, передати Україні заморожені російські активи. За його словами, це допоможе швидше зупинити російську збройну агресію.

Таку позицію Джонсон висловив у соцмережі X після російської атаки на поїзд "Укрзалізниці" у Волинській області. Політик у той момент перебував неподалік.

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"Я не знаю, яка збочена логіка спонукала Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні сьогодні вранці. Те, що ми можемо сказати напевно, - українці стикаються з подібними нападами щодня", - написав Джонсон.

Він також розкритикував західних партнерів за недостатню допомогу Україні засобами протиповітряної оборони. На думку колишнього британського прем’єра, Києву слід передати 140 млрд євро заморожених російських активів, що знаходяться в бельгійському депозитарії. Як альтернативу він запропонував надати Україні хоча б 10 млрд фунтів, які зберігаються у Великій Британії.

Джонсон заявив, що Україна в кінцевому підсумку переможе, і закликав союзників серйозніше поставитися до необхідності підтримки країни.

"Українці переможуть - це стало зрозуміло за останні три дні в їхній чудовій країні. Але ми набагато швидше покінчимо з цією жахливою війною, якщо всі ми поставимося до цього серйозно і надамо їм те, чого вони потребують і на що заслуговують", - додав політик.

За яких умов РФ може припинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру суспільної аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю "Главреду", що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибоких ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не тільки для України, а й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково й надалі враховуватиме неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях на території РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. БПЛА, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Російський удар по поїзду

У ніч на 13 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. У Волинській області під атакою опинилися, зокрема, автозаправна станція біля пункту пропуску на кордоні з Польщею та пасажирський поїзд, який перебував приблизно за два кілометри від польського кордону.

Пізніше стало відомо, що в зоні удару ледь не опинився спеціальний поїзд, у якому перебували Борис Джонсон та радники європейських урядів. Серед пасажирів був радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

Іноземні гості поверталися з Києва після конференції YES, де обговорювалися, зокрема, перспективи можливих мирних переговорів з Росією. Пасажирів встигли евакуювати, тому ніхто з них не постраждав.

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Про особу: Борис Джонсон Борис Джонсон - британський політик, державний діяч і журналіст, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 2019 по 2022 рік. Він є однією з найяскравіших і найвпізнаваніших політичних постатей у світі завдяки своїй ексцентричній зовнішності, харизмі та ключовій ролі у виході Великої Британії з Євросоюзу (Brexit). В Україні та багатьох інших країнах він отримав статус "великого друга українського народу" за свою безкомпромісну та потужну підтримку України з самого початку повномасштабного російського вторгнення. На цій посаді він запам’ятався успішним проведенням літніх Олімпійських ігор 2012 року та впровадженням знаменитої системи міського велопрокату (так звані "Борис-байки"). Очолював МЗС Великої Британії в уряді Терези Мей. Здобув історичну перемогу на виборах 2019 року, виконав обіцянку вивести країну з ЄС і керував державою під час пандемії COVID-19. Влітку 2022 року на тлі внутрішньополітичних скандалів у Великій Британії він оголосив, що залишає свою посаду. Для українців Борис Джонсон став справжнім символом міжнародної допомоги. У найскладніший період весни 2022 року він одним із перших серед світових лідерів особисто приїхав до Києва, щоб продемонструвати солідарність.

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