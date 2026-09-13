Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Борис Джонсон зробив заяву після удару РФ по потягу біля польського кордону.

Віталій Кірсанов
13 вересня 2026, 22:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Борис Джонсон також розкритикував західних партнерів за недостатню допомогу Україні у вигляді засобів протиповітряної оборони.
Борис Джонсон виступив із заявою після удару РФ по поїзду біля польського кордону
Борис Джонсон виступив із заявою після удару РФ по поїзду біля польського кордону / колаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Коротко:

  • Джонсон заявив, що Україна в кінцевому підсумку переможе
  • Джонсон закликав союзників серйозніше поставитися до підтримки України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни, зокрема Велику Британію, передати Україні заморожені російські активи. За його словами, це допоможе швидше зупинити російську збройну агресію.

Таку позицію Джонсон висловив у соцмережі X після російської атаки на поїзд "Укрзалізниці" у Волинській області. Політик у той момент перебував неподалік.

відео дня

"Я не знаю, яка збочена логіка спонукала Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні сьогодні вранці. Те, що ми можемо сказати напевно, - українці стикаються з подібними нападами щодня", - написав Джонсон.

Він також розкритикував західних партнерів за недостатню допомогу Україні засобами протиповітряної оборони. На думку колишнього британського прем’єра, Києву слід передати 140 млрд євро заморожених російських активів, що знаходяться в бельгійському депозитарії. Як альтернативу він запропонував надати Україні хоча б 10 млрд фунтів, які зберігаються у Великій Британії.

Джонсон заявив, що Україна в кінцевому підсумку переможе, і закликав союзників серйозніше поставитися до необхідності підтримки країни.

"Українці переможуть - це стало зрозуміло за останні три дні в їхній чудовій країні. Але ми набагато швидше покінчимо з цією жахливою війною, якщо всі ми поставимося до цього серйозно і надамо їм те, чого вони потребують і на що заслуговують", - додав політик.

За яких умов РФ може припинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру суспільної аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю "Главреду", що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибоких ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не тільки для України, а й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково й надалі враховуватиме неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях на території РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. БПЛА, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Російський удар по поїзду

У ніч на 13 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. У Волинській області під атакою опинилися, зокрема, автозаправна станція біля пункту пропуску на кордоні з Польщею та пасажирський поїзд, який перебував приблизно за два кілометри від польського кордону.

Пізніше стало відомо, що в зоні удару ледь не опинився спеціальний поїзд, у якому перебували Борис Джонсон та радники європейських урядів. Серед пасажирів був радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

Іноземні гості поверталися з Києва після конференції YES, де обговорювалися, зокрема, перспективи можливих мирних переговорів з Росією. Пасажирів встигли евакуювати, тому ніхто з них не постраждав.

Читайте також:

Про особу: Борис Джонсон

Борис Джонсон - британський політик, державний діяч і журналіст, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 2019 по 2022 рік. Він є однією з найяскравіших і найвпізнаваніших політичних постатей у світі завдяки своїй ексцентричній зовнішності, харизмі та ключовій ролі у виході Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

В Україні та багатьох інших країнах він отримав статус "великого друга українського народу" за свою безкомпромісну та потужну підтримку України з самого початку повномасштабного російського вторгнення.

На цій посаді він запам’ятався успішним проведенням літніх Олімпійських ігор 2012 року та впровадженням знаменитої системи міського велопрокату (так звані "Борис-байки").

Очолював МЗС Великої Британії в уряді Терези Мей.

Здобув історичну перемогу на виборах 2019 року, виконав обіцянку вивести країну з ЄС і керував державою під час пандемії COVID-19.

Влітку 2022 року на тлі внутрішньополітичних скандалів у Великій Британії він оголосив, що залишає свою посаду.

Для українців Борис Джонсон став справжнім символом міжнародної допомоги. У найскладніший період весни 2022 року він одним із перших серед світових лідерів особисто приїхав до Києва, щоб продемонструвати солідарність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Британия Укрзалізниця держкордон Борис Джонсон пасажирські поїзди атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

00:23Світ
РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

22:23Україна
Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

21:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

Останні новини

00:23

Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

13 вересня, неділя
23:19

Три знаки зодіаку опиняться у полоні кохання: попереду романтичний період

22:59

Король Чарльз втратив близьку людину та споріднену душу

22:37

Борис Джонсон зробив заяву після удару РФ по потягу біля польського кордону.

22:23

РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
21:43

Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

21:39

Не помилка виробника: чому деякі колеса мають два вентилі

21:07

РФ збільшує виробництво реактивних дронів: експерт попередив про новий виклик

20:29

На фронті загинув відомий актор і музикант: де і коли відбудеться прощання

Реклама
19:55

Багаторічний нагар зникне на очах: один засіб, і сковорідка буде як новаВідео

19:34

Гороскоп Таро на завтра, 14 вересня: Рибам — докласти зусиль, Дівам — подбати про себе

19:22

Кривавий ритуал: Кейт Міддлтон заборонила дітям брати участь у дивній традиції

19:18

"Відкрили скриньку Пандори": у Кремлі визнали, що РФ б'є по всьому поспіль в Україні

19:12

Імпланти та філери: дочку Трампа запідозрили у серйозних косметичних процедурах

19:10

Росія б’є по АЗС не просто так: Коваленко розповів, що приховує КремльПогляд

19:09

Нова загроза для двох областей України: РФ хоче змінити тактику наступу

19:01

Дата народження може вказати шлях до успіху: що приховує ваше число

18:40

Всесвіт наближається до кінця: вчені пояснили, що станеться з космосом

18:29

Борис Джонсон був у поїзді під час евакуації пасажирів через дрони РФ - Der SpiegelВідео

18:17

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкоюВідео

Реклама
18:06

Придбання за безцінь у секонд-хенді здивувало колекціонерів: ціна вразила

17:31

Пісню 1990 року придумали як жарт після смерті музиканта - вона стала хітомВідео

17:30

Навіщо м'ясо після смаження опускають у холодну воду: чи працює лайфхак

17:26

Удари потрібно припинити: Трамп висунув Зеленському жорсткий ультиматумВідео

17:26

Не викидайте чайний пакетик: ним можна почистити майже всю ванну

17:13

Землю чекає сонячний удар: до чого готуватися вже 14 вересня

16:54

Фінансовий гороскоп на 14–20 вересня: Стрільцям — шанс, Козерогам — зміни

16:51

Турист купив ціле село в Іспанії "за копійки": навіщо йому 44 порожні будинки

16:47

Українська ведуча похвалилася розкішною покупкою

16:40

Дизель наближається до рекордної позначки: що буде з цінами на АЗС далі

16:34

Сад загине ще до весни: яка помилка заважає укоріненню дерев

16:27

Побутова техніка в СРСР була розкішшю: за що радянські сім’ї віддавали кілька зарплат

16:11

Чому 14 вересня не можна гуляти в лісі: яке церковне свято

16:08

Пральна машина буде чистою та без запаху: скільки соди слід засипати в барабан

16:03

Не 30 вересня: коли тепер відзначають День Віри, Надії та Любові

15:50

Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів

15:41

Чим ловити карася восени в холодній воді: наживка здивує досвідчених рибалокВідео

15:08

РФ може посилити удари по заходу України: які об’єкти під прицілом

14:52

Війська РФ просунулись на важливому напрямку фронту: де ситуація загострюється

14:36

Обрізка лише нашкодить: які рослини точно не варто чіпати у вересні

Реклама
14:18

Праска більше не бруднитиме одяг: як швидко очистити її від накипу та бруду

14:14

Прогулянка з металошукачем завершилася знахідкою століття: скільки коштує скарб

13:56

Що придбати на випадок блек-ауту: список приладів для дому на зиму

13:43

Вперше за 6 років: Селін Діон феєрично повернулася на сцену і не стримала емоційВідео

13:34

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

13:16

Китайський гороскоп на завтра, 14 вересня: Зміям — витрати, Кролям — пригоди

13:15

Навіщо ложка у барабані пральної машини: вирішення популярної проблеми

13:15

Звичайний ламінат відходить у минуле: яке покриття підкорює інтер’єри у 2026 році

13:13

У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

12:59

Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти