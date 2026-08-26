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Що буде з доларом та євро у вересні: чи варто скуповувати валюту

Інна Ковенько
26 серпня 2026, 21:15
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Вересень може стати одним із найбільш насичених місяців для валютного ринку України.
Що буде з курсом валют у вересні
Що буде з курсом валют у вересні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У вересні валютний ринок може стати більш рухливим через одночасний вплив кількох факторів
  • Долар прогнозують у межах 44,7–45,4 гривні, євро - 51,5–53 гривні
  • НБУ стримуватиме надмірні курсові коливання, тому різкого обвалу гривні наразі не очікують

На початку осені валютний ринок України може стати більш нестабільним через одночасний вплив кількох факторів. Серед них зростання попиту на валюту з боку імпортерів, підготовка до опалювального сезону, воєнні ризики та можливе прискорення інфляції.

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вересень може стати одним із найбільш насичених місяців для валютного ринку. Водночас різкого обвалу гривні наразі не очікують.

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Яким буде курс у вересні

Лєсовий прогнозує, що у вересні курс долара перебуватиме в межах 44,7–45,4 гривні, а євро коштуватиме 51,5–53 гривні.

На валютний ринок впливатиме зростання попиту з боку імпортерів енергоресурсів, пального та енергообладнання. Компанії вже готуються до осінньо-зимового періоду, тому їхні валютні потреби можуть збільшуватися.

"Серед основних покупців на міжбанку залишатимуться імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання. Підготовка до осінньо-зимового сезону вже розпочалася, тому валютні потреби цього сегмента закономірно зростатимуть", - зазначив Лєсовий.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Додатковим фактором тиску може стати погіршення зовнішньоторговельного балансу. За січень–липень Україна імпортувала товарів на 58,1 мільярда доларів, тоді як експорт становив 24,1 мільярда доларів. Таким чином, від’ємне сальдо торгівлі товарами наблизилося до 34 мільярдів доларів.

Водночас валютний ринок може відчути скорочення валютного виторгу експортерів. На ситуацію також впливатимуть воєнні ризики: пошкодження логістичних центрів, складів, АЗС та транспортної інфраструктури змушує бізнес перебудовувати маршрути, створювати резерви та збільшувати витрати.

Окремим фактором залишається інфляція. За оцінкою Лєсового, якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3–1,5%, а у вересні - ще на близько 1%, восени річна інфляція може наблизитися до 10,1–10,3%.

Зростання цін може впливати і на валютні настрої населення та бізнесу. За вищої інфляції попит на долар та євро як інструмент збереження заощаджень може посилитися. Водночас, за словами експерта, підстав очікувати неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на четвер, 27 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро подешевшали, а злотий – став дорожчим.

Раніше ми писали, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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