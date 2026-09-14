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Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

Віталій Кірсанов
14 вересня 2026, 00:23
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Оттава та Брюссель мають намір визначити розмір канадського внеску до жовтневого саміту ЄС у Монреалі.
Канада на тлі конфлікту зі США може надати Україні фінансову допомогу
Канада на тлі конфлікту зі США може допомогти Україні фінансово / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Канада вже надає військову допомогу Україні
  • Оттава шукає альтернативу США
  • Чому Канада не може швидко відмовитися від США

Канада веде переговори з Європейським союзом про приєднання до програми фінансування кредиту для України на 90 млрд євро. Прем’єр-міністр Марк Карні розраховує таким чином одночасно зміцнити відносини з європейськими партнерами та зменшити залежність країни від США. Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, Оттава та Брюссель мають намір визначити розмір канадського внеску до жовтневого саміту ЄС у Монреалі. Якщо домовленість буде досягнута, Канада стане лише другою країною за межами Євросоюзу, яка приєднається до програми. Раніше до неї долучилася Велика Британія.

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Ініціатива Карні пов’язана з його курсом на зміцнення співпраці між демократичними та ліберальними державами. На тлі погіршення відносин із Вашингтоном канадський прем’єр прагне активніше розвивати зв’язки з європейськими країнами, зокрема у питанні підтримки України.

"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом", - заявив FT один із європейських чиновників.

Канада вже надає військову допомогу Україні

Підтримка Києва стала одним із напрямків поглиблення співпраці між Оттавою та Брюсселем. Раніше Канада виділила 6,5 млрд канадських доларів на військову допомогу Україні. Крім того, минулого тижня Марк Карні та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про "100-річне партнерство" між країнами.

Додаткове фінансування стає особливо актуальним на тлі зростання витрат на війну з Росією. За оцінками джерел FT, наступного року Україна може зіткнутися зі значним дефіцитом бюджету.

При цьому співпраця Канади з ЄС виходить далеко за межі допомоги Україні. Оттава розраховує домовитися з Брюсселем про нові економічні та технологічні проєкти. Зокрема, Канада має приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільних розробок у сфері штучного інтелекту, а також укласти угоду про цифрову торгівлю.

Оттава шукає альтернативу США

Після приходу до влади Карні взяв курс на диверсифікацію міжнародних зв’язків Канади та розвиток співпраці з так званими "середніми державами". Канадський прем’єр вважає, що світовий порядок, який тривалий час орієнтувався на США, зазнає серйозних змін.

Минулого місяця торговельні переговори між Оттавою та Вашингтоном завершилися безрезультатно. На цьому тлі Карні заявив: "Ви перебуваєте у стані війни, коли на вас нападають, а на нас напали".

Паралельно Канада та ЄС працюють над поглибленням співпраці у шести напрямках: торгівлі, безпеки, регулювання, критично важливих матеріалів, енергетики та чистих технологій, лібералізації візового режиму та фінансових систем.

Однак Брюссель не готовий надавати Оттаві особливий статус на умовах, порівнянних із відносинами ЄС з Норвегією чи Швейцарією. Європейські чиновники закликають канадську сторону бути "реалістичною та прагматичною" і скоригувати свої очікування.

Чому Канада не може швидко відмовитися від США

Головною перешкодою залишаються тісні торговельні зв’язки Канади зі США. Близько 75% канадського експорту припадає на американський ринок, а обсяг двосторонньої торгівлі оцінюється приблизно в 620 млрд євро.

Для порівняння: торговельний оборот Канади з Європою у 2025 році становив близько 130 млрд євро. Тому, незважаючи на прагнення Оттави диверсифікувати економічні зв’язки, швидко відмовитися від американського ринку країна не зможе.

У Брюсселі при цьому розраховують побачити від Канади конкретні кроки назустріч. Зокрема, ЄС хотів би домогтися зниження канадських мит на європейську сталь та алюміній, а також пом'якшення політики "Купуй канадське" до жовтневого саміту в Монреалі.

Конфлікт між Канадою та США - подробиці

Відносини Оттави та Вашингтона суттєво погіршилися у 2025–2026 роках після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. Американський президент неодноразово погрожував Канаді введенням високих мит, називав її "51-м штатом" і висловлювався щодо можливості приєднання країни до США.

На початку 2025 року Трамп запровадив нові тарифи на канадські товари, зокрема на сталь та алюміній. Оттава відповіла власними контрзаходами.

Восени того ж року конфлікт загострився після рекламної кампанії з використанням архівних записів Рональда Рейгана. Трамп призупинив торговельні переговори та збільшив мита на канадський експорт ще на 10%, після чого Карні був змушений принести вибачення.

Напруженість збереглася й у 2026 році. Трамп висував нові вимоги до Канади, зокрема щодо сертифікації літаків, погрожуючи 50-відсотковими митами. У відповідь Оттава активізувала пошук альтернативних партнерів і почала зближуватися з ЄС.

На тлі погіршення відносин із Вашингтоном канадські військові також розробили концептуальний план дій на випадок гіпотетичного вторгнення США - перший подібний сценарій за понад сто років.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, яка виходить у друкованому та цифровому форматі й присвячена актуальним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Великій Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, що викликає як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

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