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Долар різко злетить: українці дізналися про небезпечний сценарій дефолту

4 січня 2022, 02:06

Головною проблемою для України в останні місяці 2021 року був відтік іноземного капіталу, каже Сергій Сароян.

Курс гривня долар
/ УНІАН

Низькі темпи зростання економіки України в 3,6% в 2022 році, закладені в прогнозі Мінекономіки свідчать про те, що країна залежить від експорту сировини і сільгосппродукції, заявив фінансовий аналітик Сергій Сароян, коментуючи ймовірний валютний курс.

На його думку, Україна не демонструє впевненого розвитку і проведення соціальної політики без оглядки на зовнішніх кредиторів, повідомляє Ubr.ua.

Він також оцінив ймовірність негативного сценарію і перспективи національної валюти.

"Дефолт - це вкрай негативний вплив для економіки, який негативно позначається як на курсі (в цьому випадку він може легко полетіти в короткі терміни понад 30 грн/$), так і в цілому довірі зовнішніх партнерів. Довіру вийде повернути лише за рахунок чергових програм співпраці з МВФ, успішне виконання яких дозволить вселити віру в сили країни", – говорить експерт.

Сароян додав, що головною проблемою для України в останні місяці 2021 року був відтік іноземного капіталу. Нерезиденти розпродавали гривневі облігації і конвертують кошти в більш надійні валюти на тлі прогнозованого посилення кредитно-грошової політики ФРС в 2022 році.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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