Долар різко злетів: українців попередили про новий рекорд

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В Україні готівковий курс долара може досягти позначки 40 грн. На думку нардепа Ярослава Железянка - це лише питання часу, причому нетривалого.

Як підкреслив він у Telegram, сьогоднішнє зростання курсу - це результат заблокованого експорту, а також нестачі грошей.

Це означає, що НБУ доведеться включити друкарський верстат, що підштовхне інфляцію.

"Думаю, не треба пояснювати, що зі зростанням курсу виросте все від цін на паливо, до ціни на хліб. І всі ми заплатимо більше. Саме тому інфляцію називають податком на бідність", – пише Железняк.

Разом з тим курс долара в обмінниках України продовжує дивувати і тримається на дуже високому рівні, свідчать дані спеціалізованого сайту Мінфін.

У п'ятницю, 20 травня, середній курс купівлі склав 36 грн/дол, а курс продажу – 36,8 грн/дол.

Однак серед пропозицій можна знайти курс продажу і за 36,5 грн/дол і за 38 грн/дол.

НБУ опрацьовує різні варіанти відновлення повноцінної роботи міжбанківського валютного ринку і повернення до "плаваючого" курсу гривні. Якщо це станеться, слід очікувати суттєвої девальвації української національної валюти.

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