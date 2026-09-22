Долар різко зріс, євро подешевшав: новий курс валют на 23 вересня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 23 вересня.

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Курс валют в Україні на 23 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Яким буде курс валют у середу

Яка нова вартість злотого

На середу, 23 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та злотий знову стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На середу офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,78 грн/дол. Водночас 22 вересня валюта коштувала 44,70 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 8 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 23 вересня встановлено на рівні 51,33 грн/євро, що на 3 копійки менше, ніж у вівторок (51,36 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на середу встановлено на рівні 11,80 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,79 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 1 копійку.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи варто продавати долари

Фінансовий аналітик та член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що валютні заощадження передусім є інструментом зменшення ризику для накопичень.

За його словами, прискорення інфляції до 12,5% і ослаблення гривні до 49-50 грн за долар не виключені.

"Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку від знецінення заощаджень. Очевидно, що продавати долари і євро не варто, адже курс поки не зростає", - сказав він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що впродовж тижня долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Схожих показників до кінця вересня очікує й експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин - 44,5–45 грн за долар і 51,5–52 грн за євро.

Крім того, за розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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