Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курс

/ Reuters

Курс долара в Україні підніметься вище психологічної позначки, заявив старший аналітик міжнародної фінансової компанії Альпарі Вадим Іосуб.

Наступного тижня, 31 січня – 6 лютого, курс долара до гривні в банках може бути вище психологічної позначки в 29 гривень, повідомив він РБК-Україна.

При цьому він уточнив, що американська валюта в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

Крім того, Іосуб розповів, що курс долара в Україні минулого тижня на всіх сегментах валютного ринку зріс на 1,5-2,3%.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

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На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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