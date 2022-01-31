УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курс

31 січня 2022, 03:15

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

Долар
/ Reuters

Курс долара в Україні підніметься вище психологічної позначки, заявив старший аналітик міжнародної фінансової компанії Альпарі Вадим Іосуб.

Наступного тижня, 31 січня – 6 лютого, курс долара до гривні в банках може бути вище психологічної позначки в 29 гривень, повідомив він РБК-Україна.

При цьому він уточнив, що американська валюта в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

Крім того, Іосуб розповів, що курс долара в Україні минулого тижня на всіх сегментах валютного ринку зріс на 1,5-2,3%.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

Реклама

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

Читайте ще:

viber
долар курс долара
Зараз ви переглядаєте новину «Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курс». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромЦе просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характером Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріКомандири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в Дніпрі У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюУ моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободою День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниціДень ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці
04:22

"Вбиває" пам'ять і збільшує ризик недоумства: дієтолог назвала продукти, що прискорюють старіння мозку

03:50

3 простих і легких способи, які зроблять маленьку кухню просторішоюВідео

03:15

Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курсВідео

02:46

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

02:14

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

Реклама
01:55

В Україні закривається найбільша мережа газових АЗС: причина і терміниВідео

01:16

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

00:51

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

30 січня, неділя
23:40

Голос країни-12 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23:40

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

23:30

В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

23:08

"Хвороби і втрати": Джамала розповіла про труднощі в 2021 році

22:48

У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

22:13

Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

21:56

Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону УкраїниВідео

21:51

Масові заворушення в Україні: Нацполіція затримала організаторів "бунту"Відео

21:15

"Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає": російська еліта проти війни з УкраїноюВідео

20:48

Кривава бійня на Південмаші: спливла несподівана версія розстрілу нацгвардійцівВідео

20:43

"Не панікуй! Готуйся!": у Києві провели вишкіл для цивільного населенняВідео

Реклама
20:43

Британія підтримає Україну в разі російського вторгнення, але без військовихВідео

20:27

Меню на Китайський Новий рік 2022: що приготувати, щоб залучити удачу в будинокВідео

19:55

"Гієни позначають свій соціальний статус": Байрак заступилася за Єгорову, яка підтримала Путіна

19:50

"Українську мову ненавиджу": нові деталі скандалу з "ексспівробітницею" каналу РадаВідео

19:46

Німеччина посилила обмеження для в'їзду українцівВідео

19:30

Мир з Росією неможливийПогляд

19:22

Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

18:48

"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічіВідео

18:33

"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"Відео

18:32

Кулеба розповів, як загрози Росії впливають на УкраїнуВідео

17:57

Українцям накрутять тарифи на газ і електроенергію: терміни та нові ціниВідео

17:47

Данія надасть Україні військову техніку та зброюВідео

17:22

Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по РосіїВідео

17:00

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в УкраїнуВідео

16:47

"Нам від цього не легше": Лавров придумав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТОВідео

16:46

Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"Відео

16:46

"Ненавиджу українську": співробітниця каналу Рада влипла в мовний скандал і поплатилася кар'єроюВідео

16:46

Молодик 1 лютого 2022: як почистити квартиру, залучити гроші, удачу і любов

16:29

В НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніВідео

Реклама
15:57

Смерть Куравльова: кому дістануться шикарна квартира і дача знаменитого актора

15:38

У Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід: один з них потонув

15:32

Відгриз собі лапу, але не здався в полон: український пес-розвідник Вася втік з пастки окупантів

15:30

Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукВідео

15:10

Ціни на інтернет в Україні рекордно злетятьВідео

14:55

Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNNВідео

14:39

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо УкраїниВідео

14:15

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

14:09

Гороскоп на лютий 2022: на Водоліїв чекає супермісяць - нова любов, великий прибуток і зміна іміджуВідео

14:06

В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти