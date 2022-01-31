Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курс

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.
Курс долара в Україні підніметься вище психологічної позначки, заявив старший аналітик міжнародної фінансової компанії Альпарі Вадим Іосуб.
Наступного тижня, 31 січня – 6 лютого, курс долара до гривні в банках може бути вище психологічної позначки в 29 гривень, повідомив він РБК-Україна.
При цьому він уточнив, що американська валюта в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.
Крім того, Іосуб розповів, що курс долара в Україні минулого тижня на всіх сегментах валютного ринку зріс на 1,5-2,3%.
Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.
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На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.
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Автор: Олексій Тичина