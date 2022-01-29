УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальвації

29 січня 2022, 01:18

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії, говорить Олександр Хмелевський.

долар
/ Reuters

Ближчим часом девальвація гривні триватиме, заявив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії. Тому як іноземні інвестори, так і вітчизняні підприємці виводять кошти з України, розповів він Фактам ICTV.

Небезпечний сценарій обвалення гривні

Експерт переконаний, що якщо відбудеться повномасштабна агресія Росії, то девальвація буде досить суттєвою.

"Ми будемо спостерігати масову втечу капіталів з України за аналогією, як це відбувалося в 2014 році, а гривня знеціниться до 50 грн за долар або навіть більше", – застерігає кандидат економічних наук.

На переконання експерта, все залежатиме від того, як розгортатимуться події. Однак, якщо нападу не буде, гривня все одно буде перебувати під тиском.

Реклама

Що тисне на гривню

Він зазначає: в умовах енергетичної кризи, що триває нині, Україні доводиться закуповувати вугілля, паливо, електроенергію за завищеними цінами і витрачати на це валюту.

Крім того, зростає також і політична напруга в суспільстві.

Також зростають протестні акції громадян, які незадоволені погіршенням соціально-економічних умов. Все це погіршує економічну ситуацію і посилює девальвацію гривні, каже кандидат наук.

читайте такожДолар може "пробити стелю": українцям назвав новий курс

Читайте ще:

viber
долар курс долара
Зараз ви переглядаєте новину «50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальвації». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаГороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удача Фінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календаремФінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календарем Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюНаймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішою Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівГороскоп на картах Таро на лютий 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, Козерогів Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокГороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибуток
01:45

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Рабиня Ізаура - 64-річна акторка Луселія Сантус

01:18

50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальваціїВідео

00:51

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

00:12

Сніг з дощем та потепління: якою буде погода в Україні в суботу

Реклама
00:03

3 речі, які зіпсують будь-яку кухнюВідео

28 січня, п'ятниця
23:33

Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі в ДніпріВідео

23:23

Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас та Нормандський формат

23:19

Росія стає колонією КитаюПогляд

23:14

П'яна вихователька та голодні діти: скандал у дитячому садку на РівненщиніВідео

23:06

5 ідеальних начинок для лаваша: готувати дуже швидко і смачноВідео

22:57

Прес-секретар Федерації боксу озвучив свою версію загибелі Вірчиса

22:31

Нацгвардієць, який розстріляв Південмаш, визнав свою провину і розкаявсяВідео

22:23

"Новина стала шоком": Арахамія висловився про затримання "слуги народу"

21:47

Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

21:41

На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових СШАВідео

21:12

Ляшко розповів, чи буде в Україні загальний локдаунВідео

20:57

Кулеба поспілкувався з делегацією Конгресу США: обговорили агресію Росії та санкціїВідео

20:28

Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд

20:27

Четверта партія допомоги від США: "птах" доставив в Україну боєприпаси

Реклама
20:23

Зарплата за оцінку жартів шефа: у Києві шукають кандидата, який посміється над гумором директора

20:09

Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинкуВідео

20:04

Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм

19:50

"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

19:36

У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусуВідео

19:25

В українців масово відбирають автомобілі за борги: як не залишитися без транспортного засобу

19:07

Танки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова і ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ

19:00

Нардепа спіймали на отриманні хабара: ЗМІ назвали його ім'я

18:24

"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустріч

18:16

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

18:10

Голос країни-12: На YouTube вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту Другий шансВідео

18:10

Президент України назвав найбільший ризик для країни

18:07

Наша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці - практики, на жаль - Зеленський

18:07

Гроші ллються рікою: знаки, яких в рік Тигра не торкнуться фінансові труднощіВідео

17:40

Забула надіти верх: Віра Брежнєва в одних лише штанях засвітила голі груди

17:40

Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

17:34

"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

17:33

Зеленський про "таємниці" Байдена: "у кожного є свої секрети"

17:23

Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - ЗеленськийВідео

17:16

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяВідео

Реклама
17:16

Латвія планує відправити в Україну військовихВідео

17:00

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

16:51

У Республіканській партії США вимагають опублікувати стенограму розмови Байдена і ЗеленськогоВідео

16:44

Діалог Києва з "ЛДНР" і відповідь РФ на "гарантії безпеки": підсумки розмови Путіна та Макрона

16:43

"Уряд каже, що так краще": у Рівному усувають від роботи лікаря без COVID-сертифікатаВідео

16:35

Пластикова бабуся: 63-річна Мадонна оголила штучні сідниці і пах в розпусних позах

16:24

Українцям пообіцяли підвищення пенсій: кому і коли світять доплати до 700 гривеньВідео

16:20

"Це хороший знак": в НАТО не впевнені, що Росія вторгнеться в УкраїнуВідео

16:05

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

15:43

"Вночі пішов із дому і не повернувся": поліція розкрила деталі про смерть Вірчиса

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти