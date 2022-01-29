50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальвації

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Ближчим часом девальвація гривні триватиме, заявив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії. Тому як іноземні інвестори, так і вітчизняні підприємці виводять кошти з України, розповів він Фактам ICTV.

Небезпечний сценарій обвалення гривні

Експерт переконаний, що якщо відбудеться повномасштабна агресія Росії, то девальвація буде досить суттєвою.

"Ми будемо спостерігати масову втечу капіталів з України за аналогією, як це відбувалося в 2014 році, а гривня знеціниться до 50 грн за долар або навіть більше", – застерігає кандидат економічних наук.

На переконання експерта, все залежатиме від того, як розгортатимуться події. Однак, якщо нападу не буде, гривня все одно буде перебувати під тиском.

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Що тисне на гривню

Він зазначає: в умовах енергетичної кризи, що триває нині, Україні доводиться закуповувати вугілля, паливо, електроенергію за завищеними цінами і витрачати на це валюту.

Крім того, зростає також і політична напруга в суспільстві.

Також зростають протестні акції громадян, які незадоволені погіршенням соціально-економічних умов. Все це погіршує економічну ситуацію і посилює девальвацію гривні, каже кандидат наук.

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