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Долар проб'є нову висоту: з'явився прогноз різкої девальвації гривні

28 січня 2022, 02:13

До кінця тижня долар може ще більше зміцнитися, не виключили експерти.

Долар
/ УНІАН

Причиною різкого подорожчання долар стало те, що імпортери, населення та інші учасники ринку продовжують активно позбавлятися від гривні, розповів фінансовий аналітик Андрій Гойлов.

У коментарі Сьогодні він пояснив, що ситуація, що склалася, створює надлишковий попит на іноземні валюти і традиційне відшкодування ПДВ експортерам в кінці місяця може лише погіршити ситуацію.

"Поки резерви НБУ дозволяють утримати гривню від падіння, аналогічного 2015 року. При цьому важливо відзначити, що економічна ситуація зараз набагато краще, ніж 7 років тому. Вирішення проблеми лежить виключно в політичній площині", - запевняє експерт.

На думку Гойлова, до кінця тижня долар зміцниться на позиції 28,95 грн, а єдина європейська валюта зросте до позначки 32,65 грн.

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