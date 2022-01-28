Долар проб'є нову висоту: з'явився прогноз різкої девальвації гривні

До кінця тижня долар може ще більше зміцнитися, не виключили експерти.
Причиною різкого подорожчання долар стало те, що імпортери, населення та інші учасники ринку продовжують активно позбавлятися від гривні, розповів фінансовий аналітик Андрій Гойлов.
У коментарі Сьогодні він пояснив, що ситуація, що склалася, створює надлишковий попит на іноземні валюти і традиційне відшкодування ПДВ експортерам в кінці місяця може лише погіршити ситуацію.
"Поки резерви НБУ дозволяють утримати гривню від падіння, аналогічного 2015 року. При цьому важливо відзначити, що економічна ситуація зараз набагато краще, ніж 7 років тому. Вирішення проблеми лежить виключно в політичній площині", - запевняє експерт.
На думку Гойлова, до кінця тижня долар зміцниться на позиції 28,95 грн, а єдина європейська валюта зросте до позначки 32,65 грн.
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