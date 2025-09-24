Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого

В порівнянні з деякими валютами гривня зміцнила свої позиції.

https://glavred.net/economics/odna-valyuta-prytko-poletela-vverh-kogda-izmenitsya-kurs-dollara-evro-i-zlotogo-10700951.html Посилання скопійоване

Курс валют на 25 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют у четвер

Чи вдалось гривні зміцнитись

Національний банк України встановив на четвер, 25 вересня, новий офіційний курс валют. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Відомо, що долара до гривні у четвер буде на рівні 41,41 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 3 копійки.

відео дня

Курс євро

По відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на завтра установлено на рівні 48,66 гривні за один євро. Гривня зросла на 14 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,68/48,70 грн/євро.

Курс злотого

Крім того, НБУ знизив курс польського злотого до гривні. Офіційний курс на 25 вересня встановлено на рівні 11,40 гривень за 1 злотий. В порівнянні із цією валютою гривня зросла на 6 копійок.

Курс валют у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що у вересні існуватимуть ризики, які можуть викликами різкі коливання курсу валют. Йдеться про воєнну ескалацію та скорочення зовнішньої допомоги.

На її думку, за відсутності шоків та своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишитись стабільною.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро та трохи знизив курс долара на 24 вересня 2025 року. Курс долара США було встановлено на рівні 41,37 грн/дол, а євро - 48,80 грн/євро.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що незважаючи на певну вразливість євро до глобальних економічних змін, малоймовірно, що курс цієї валюти перевищить позначку в 49 гривень.

Банкір також заявляв, що вже цього тижня на валютному ринку може розпочатися ключовий рух, який визначить тренди курсу до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред