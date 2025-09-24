Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого

Марія Николишин
24 вересня 2025, 16:50
53
В порівнянні з деякими валютами гривня зміцнила свої позиції.
Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого
Курс валют на 25 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют у четвер
  • Чи вдалось гривні зміцнитись

Національний банк України встановив на четвер, 25 вересня, новий офіційний курс валют. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Відомо, що долара до гривні у четвер буде на рівні 41,41 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 3 копійки.

відео дня

Курс євро

По відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на завтра установлено на рівні 48,66 гривні за один євро. Гривня зросла на 14 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,68/48,70 грн/євро.

Курс злотого

Крім того, НБУ знизив курс польського злотого до гривні. Офіційний курс на 25 вересня встановлено на рівні 11,40 гривень за 1 злотий. В порівнянні із цією валютою гривня зросла на 6 копійок.

Курс валют у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що у вересні існуватимуть ризики, які можуть викликами різкі коливання курсу валют. Йдеться про воєнну ескалацію та скорочення зовнішньої допомоги.

На її думку, за відсутності шоків та своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишитись стабільною.

Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро та трохи знизив курс долара на 24 вересня 2025 року. Курс долара США було встановлено на рівні 41,37 грн/дол, а євро - 48,80 грн/євро.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що незважаючи на певну вразливість євро до глобальних економічних змін, малоймовірно, що курс цієї валюти перевищить позначку в 49 гривень.

Банкір також заявляв, що вже цього тижня на валютному ринку може розпочатися ключовий рух, який визначить тренди курсу до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нафтопроводи, завод БпЛА і ГПЗ: Генштаб заявив про удари по п'яти об'єктах в РФ

Нафтопроводи, завод БпЛА і ГПЗ: Генштаб заявив про удари по п'яти об'єктах в РФ

17:41Війна
Зеленський розкритикував ООН та попередив Європу про нову загрозу від Путіна

Зеленський розкритикував ООН та попередив Європу про нову загрозу від Путіна

17:21Світ
"До кордонів 1991-го і далі": розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

"До кордонів 1991-го і далі": розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

16:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

Останні новини

18:33

Створені для перемог: чотири знаки зодіаку, приречені на успіх

18:24

Жінка натрапила на фото кішки в архіві і вразила Мережу: що приховує світлина

18:16

Кремль почав боятись Герасимова на фоні чуток про відставку - в чому причина

17:41

Нафтопроводи, завод БпЛА і ГПЗ: Генштаб заявив про удари по п'яти об'єктах в РФ

17:39

Золоте правило міцного сну: чому потрібно перевертати матрац двічі на місяцьВідео

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - КурносоваПутін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова
17:27

Чому в Канаді не ремонтують машини, а купують одразу нові: неочікувана відповідь

17:23

Замість боротьби з корупцією керівництво ВАКС займається маніпуляціями, – Сергій Власенко

17:21

Зеленський розкритикував ООН та попередив Європу про нову загрозу від ПутінаВідео

17:11

Не помічали понад 100 років: у логотипі Coca-Cola знайшли прихований символ

Реклама
16:54

Катя Олос і Марк Куцевалов стали ведучими нового шоу "Місія впоратися" на ТЕТ: вони випробують себе в різних професіях

16:50

Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого

16:45

"До кордонів 1991-го і далі": розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

16:34

Удар по гаманцям: в Україні неочікувано зросли ціни на популярний продукт

16:28

Збільшує ризик ДТП у 20 разів: патрульні назвали найнебезпечнішу звичку водіїв

16:23

Росіянам і далі доведеться звикати до "дронових санкцій" СБУ - експерт

16:12

Вийшов трейлер ремейка горору "Рука, що гойдає колиску"Відео

15:59

Смакота з простих продуктів: рецепт бюджетної вечері з курки

15:57

Ракети влучили по укриттю, є жертви: у ЗСУ розкрили деталі удару РФ по полігону

15:47

Православний календар на жовтень: коли обов'язково йти до церкви

15:38

Спина перестала боліти: іспанка вже 10 років пересувається на четвереньках

Реклама
15:25

"Це вже нерви були": Олег Блохін в інтерв’ю Ігорю Циганику про історичний успіх на Чемпіонаті Світу - 2006

15:24

Не в курсі навіть шопоголіки: який одяг ніколи не варто купувати в секонд-хенді

15:24

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

15:23

Українці отримуватимуть від 4000 грн: що змінить нова пенсійна система

15:22

Наступ на важливому напрямку провалився: названо причину відходу окупантів

15:22

"З батьками до кінотеатрів!": презентували офіційний трейлер та постер нового фільму від творців комедії "Збори ОСББ" - "Батьківські Збори"

14:49

Жив на $1 на день: глава успішної компанії відмовився від мільярдів

14:37

Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

14:35

Чим відрізняються дві дівчини: лише люди із "зором орла" знайдуть три деталі

14:28

Централізованого опалення скоро не буде: на українців чекають важливі зміни

14:27

Як змусити орхідею цвісти частіше: експерти назвали єдину формулу

14:25

Чорноморський флот під прицілом: дрони атакували Новоросійськ, є пошкодженняВідео

14:05

Копія Квіткова: Джессіка Альба опублікувала цікаве фото

13:44

Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

13:37

Яничари, рекрути й гусари могли бути в роду у кожного українця - перелік прізвищ

13:31

"Порятунок" для водіїв: на дорогах з’явився новий та дивний зелений знак

13:16

Здоров'я підводить Кадирова: аналітик спрогнозувала проблеми для Чечні і Кремля

12:43

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

12:39

Трамп назвав Росію "паперовим тигром" - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

12:33

Чому 25 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

Реклама
12:27

"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

12:15

Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину

12:13

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

11:50

Відключається саме: у нових iPhone 17 стався масовий збій

11:49

У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах: вміщатимуть до 50 осіб

11:46

Чому ваша вітальня здається тісною: помилки, яких припускаються майже всі

11:42

Люди обходять його стороною: в Україні росте цікавий та смачний гриб-велетеньВідео

11:36

"Ступор" і "м'ясорубка": Залужний оцінив нинішню ситуацію на фронті

11:34

Сервери "влади" Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки

11:00

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти