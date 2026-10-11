Долар перетнув психологічну межу: коли курс може підскочити до 47 гривень

Фінансовий аналітик спрогнозував, яким буде коридор курсу долара протягом найближчого року.

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Яким буде курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

Долар уперше в історії сягнув 45,06 грн

Наступного дня НБУ повернув офіційний курс до 44,86 грн

Взимку можливий діапазон 46-47 грн за долар

Долар в Україні вперше в історії подолав позначку 45 гривень: під час оновлення котирувань він сягнув 45,06 грн, після чого Національний банк повернув його до 44,86 грн. Подальша динаміка курсу значною мірою залежатиме від обсягів зовнішньої фінансової допомоги. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в етері Новини.LIVE.

Причину короткого прориву експерт бачить у суто людському факторі - так званому "ексцесі виконавця".

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"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив аналітик.

Водночас розраховувати на зупинку девальвації не варто. За його словами, валюта й надалі перетинатиме рубіж 45 гривень, хоча закріплення саме на рівному значенні не обов'язкове - радше йтиметься про показники з додатковими копійками.

Чого чекати від долара взимку

Кущ говорить, що зараз ринок тримається у вузьких рамках 44-45 гривень, а готівкові котирування перебувають на рівні 44,85-45 гривень - фактично утримуючи ту саму психологічну позначку.

Наступною сходинкою аналітик називає коридор 46-47 гривень за долар, і дійти до нього ринок може вже цієї зими.

Подальший рух у бік 50 гривень залежатиме винятково від динаміки надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Яким буде курс долара у 2027 році

Упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар, прогнозує економіст.

Він підкреслив, що стримують швидше ослаблення два чинники:

по-перше, Національний банк володіє резервами, достатніми для своєчасних валютних інтервенцій на міжбанку;

по-друге, Україна й далі отримує зовнішнє фінансування, хоча його обсяги та темпи надходження не повністю збігаються з очікуваннями українських чиновників.

Саме тому, на його думку, рух відбуватиметься поступово - зі зміною діапазонів коливань залежно від ситуації.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 18 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара на міжбанку з 12 по 18 жовтня утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

За його словами, різкої зміни курсових орієнтирів попри зростання тиску на гривню не прогнозується, але середина жовтня стане для національної валюти перевіркою на витривалість.

"Йдеться не про боротьбу гривні з якимось одним фактором, а про цілу сукупність обставин: воєнні атаки, енергетичні ризики, імпортний попит, поступове подорожчання товарів і зростання суспільного психологічного навантаження", - наголосив Лєсовий.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,88 грн/дол, а євро - на рівні 50,31 грн/євро.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню. Валютний ринок і надалі залишиться під контролем Національного банку, а передумов для різкої зміни курсової траєкторії немає.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

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Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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