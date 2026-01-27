Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

Нацбанк підвищив курс євро до чергового історичного максимуму.

Курс валют на 28 січня

На середу, 28 січня, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро встановив новий рекорд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США на 28 січня встановлено на рівні 42,96 грн/дол., що нижче показника 27 січня (43,13 грн/дол.). Гривня зміцнилася приблизно на 17 копійок.

Водночас євро подорожчав до 51,23 грн/євро проти 51,06 грн/євро днем раніше. Курс євро продовжує зростати і встановив новий історичний максимум.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до 16:00 зафіксувалися на рівні 42,81-42,86 грн/дол., а євро - 51,05-51,09 грн/євро.

Курс злотого на 28 січня

Курс польського злотого також зріс. НБУ встановив його на рівні 12,19 грн/злотий, що приблизно на 5 копійок вище, ніж 27 січня (12,13 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з доларом і євро в лютому - прогноз економіста

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на курс долара та євро в лютому може вплинути загострення торговельних суперечок між США та ЄС.

За його прогнозом, в Україні долар коливатиметься на рівні 42,6-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн. Лєсовий додав, що різких стрибків валют очікувати не варто, оскільки обидві мають статус світових резервних.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 27 січня НБУ знизив курс долара до 43,13 грн. Водночас євро подорожчав до рекордних 51,06 грн.

Також 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд у банках. Євро продавали в середньому по 51,41 грн.

Фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально тримати у валюті не більше 50% коштів, а решту вкладати в гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

