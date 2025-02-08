Долар подорожчає вже найближчими днями: яким буде новий курс

Експерт дав прогноз на кілька тижнів.

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Яким буде курс долара / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара в найближчі тижні

За скільки можна буде купити 100 доларів

Ситуація на валютному ринку України залишиться стабільною до 16 лютого. Національний банк уже скоригував облікову ставку, що сприяло уповільненню інфляції та зміцненню гривні.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, у коментарі для УНІАН, коливання курсу валют будуть незначними.

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Згідно з його прогнозом, з 10 до 16 лютого курс долара на міжбанківському ринку становитиме від 41,65 до 42,3 гривні за долар, а на готівковому ринку - у діапазоні 41,7 - 42,5 гривні за долар.

Таким чином, 100 доларів коштуватимуть від 4170 до 4250 гривень, а 1000 доларів - від 41700 до 42500 гривень.

Зазначимо, що офіційний курс долара на понеділок, 10 лютого, встановили на рівні 41,47 грн/дол. Згідно з даними НБУ, гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Це найнижчий рівень із 9 грудня 2024 року, тоді курс долара був 41,44 грн/дол.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, офіційний курс долара на 5 лютого становить 41,76 грн/дол. Курс євро зріс до 43,12 грн/євро, подорожчавши на 26 копійок.

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков висловив думку, що долар продовжить зростати, а поточне зниження курсу - це вигідна можливість для купівлі. За його словами, у проєкті державного бюджету України на 2025 рік середній курс долара закладено на рівні 45 грн, що вказує на можливу подальшу девальвацію гривні.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні знизився після значного зростання в січні, що було обумовлено сезонними факторами, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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