Долар раптово 'пішов на дно': НБУ встановив новий курс валют

Курс долара впав до найнижчого рівня з грудня 2024 року.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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НБУ знизив офіційний курс долара до 41,66 грн/дол., що є мінімумом з грудня 2024 року

Курс євро на 6 лютого встановлений на рівні 43,41 грн/євро відео дня

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара до гривні. Долар обвалився до мінімуму з грудня минулого року. Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара на четвер, 5 лютого, встановили на рівні 41,66 грн/дол. Гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з попереднім днем. Водночас це мінімальний рівень курсу з 16 грудня 2024 року, коли долар коштував 41,607 грн.

Щодо євро, гривня ослабла. Офіційний курс євро на 6 лютого становить 43,41 грн/євро. Гривня знизилася на 29 копійок.

На міжбанку курс долара знизився на 13 копійок, досягнувши значень 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж). Курс євро на міжбанку становить 43,33-43,34 грн/євро.

На готівковому ринку долар також подешевшав. В обмінниках України курс долара знизився до 41,79 грн/дол., а продаж долара здійснюється за курсом 41,75 гривні. Курс євро в обмінниках становить 43,60 грн/євро, а для продажу – 43,39 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, офіційний курс долара на 5 лютого становить 41,76 грн/дол. Курс євро зріс до 43,12 грн/євро, подорожчавши на 26 копійок.

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков висловив думку, що долар продовжить зростати, а поточне зниження курсу – це вигідна можливість для купівлі. За його словами, в проекті державного бюджету України на 2025 рік середній курс долара закладено на рівні 45 грн, що вказує на можливу подальшу девальвацію гривні.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні знизився після значного зростання в січні, що було обумовлено сезонними чинниками, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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