Долар стрімко летить вниз: новий курс валют в банках та обмінниках

Національний банк України встановив новий курс долара і євро на 5 лютого.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Офіційний курс долара на 5 лютого - 41,76 грн/дол., гривня зміцнилася на 3 копійки

Офіційний курс євро – 43,12 грн/євро, євро подорожчало на 26 копійок відео дня

Офіційний курс долара на середу, 5 лютого, встановили на рівні на рівні 41,76 грн/дол. Гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті НБУ.

Водночас щодо євро національна валюта послабила позиції. Офіційний курс євро становить 43,12 гривні за один євро, що означає подорожчання європейської валюти на 26 копійок.

Станом на 16:00 на міжбанківському валютному ринку України курс гривні до основних валют встановився на рівні:

Долар – 41,68-41,72 грн/дол.;

Євро – 43,08-43,11 грн/євро.

В обмінних пунктах країни середній курс долара вранці 4 лютого знизився до 41,88 грн/дол., тоді як курс купівлі становить 41,85 грн/дол. Євро в обмінниках пропонують за 43,50 грн/євро, а купують за 43,25 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на понеділок, 3 лютого, на рівні 41,73 грн/дол. Гривня зміцнилася на 9 копійок.

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що долар продовжить дорожчати, тому нинішнє зниження вартості – можливість для купівлі. За його словами, у держбюджеті 2025 року середній курс долара закладений на рівні 45 грн, що свідчить про подальшу девальвацію гривні.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні знижується після січневого зростання, викликаного сезонними факторами, каже заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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