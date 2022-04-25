Долар по 35 гривень: з'явився несподіваний післявоєнний валютний прогноз

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Після активної фази бойових дій, завершення якої прогнозується на літо 2022 року, можна очікувати девальвації гривні по відношенню до долара США.

На думку економічного експерта Данила Моніна, влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар, пише Телеграф.

"Бізнес тим чи іншим способом буде формувати попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше, що внутрішнє виробництво зараз знаходиться під фізичною небезпекою в особі ракетних ударів", — пояснив експерт.

З іншого боку, є два фактори, які можуть зміцнити курс гривні – перекази "заробітчан" і продаж українцями своїх доларових "заначок на чорний день", додав Монін.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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