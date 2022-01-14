Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курс

/ УНІАН

В січні обмінний курс в Україні може ще "просісти".

Фінансові аналітики очікують курс у коридорі 27,45-28 гривень/долар, пише РБК-Україна.

Вони відзначають, що з перших торгів на міжбанку в новому році були помітні девальваційні очікування учасників ринку.

Експерти кажуть, що на початку року завжди є місце сезонному фактору, коли гривня зазвичай слабшає. У цей час багато експортерів не поспішають продавати валюту, в тому числі через відпускний період.

Цього року додалося ще й велике погашення ОВДП, після якого нерезиденти вирішили вийти з паперів і почали купувати інвалюту. Щоб не допустити різких коливань курсу, НБУ на початку року продав близько 100 млн доларів.

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читайте такожДолар злетів: українцям розкрили несподіваний сценарій з курсомРазом з тим співрозмовники уточнили, що основний тригер на валютному ринку - це все ж новинний фон навколо переговорів РФ і НАТО, а також можливі ескалації на кордоні.

Ще один важливий фактор - як і раніше висока вартість енергоресурсів. Крім того, великі імпортери енергоносіїв і побутової техніки вже активізували закупівлі валюти, чинячи тиск на курс. Також почався період купівлі валюти нерезидентами для виведення дивідендів своїм материнським компаніям

Всі ці фактори продовжать тиск на гривню найближчим часом, додали аналітики.

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