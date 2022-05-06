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Долар по 100 гривень: що відомо про сценарій післявоєнного курсу

6 травня 2022, 05:10

Фактор війни ще може вплинути на валютний курс.

долар
/ УНІАН

Якби курс долара не був зафіксований, то Україні загрожувала б втрата мільярдів доларів, які б вивозилися через міжбанківський валютний ринок.

Як пише Сьогодні "і ми б зараз бачили курс не 34 грн за долар, а за 90 або 100 грн".

Разом з тим наголошується, що фактор війни ще може вплинути на валютний курс.

У нас може бути певна девальвація після війни на етапі відновлення економіки, коли почнеться відновлення платоспроможного попиту: ми закуповуємо імпортні товари, обладнання, будівельні матеріали і т.д., підкреслюється в матеріалі.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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