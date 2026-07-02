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Долар та євро раптово злетіли вгору: новий курс валт на 3 липя

Інна Ковенько
2 липня 2026, 15:58
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НБУ оновив офіційні курси валют на пʼятницю, 3 липня.
Курс валют на 3 липня
Курс валют на 3 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 3 липня
  • Наскільки подорожчав євро
  • Який курс злотого втановлено на 3 липня

На п'ятницю, 3 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар США після стрімкого падіння пішов угору. Євро та злотий також зміцнили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 3 липня

На п'ятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,80 гривні за долар. Таким чином, наприкінці тижня долар зміцнив свої позиції на 4 копійкки порівняно з попереднім днем (44,76 грн/дол).

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 3 липня

Євро також зміцнився. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок.

Курс злотого на 3 липня

НБУ збільшів курс польського злотого до гривні на 3 липня порівняно з 2 липня на 4 копійки - до 11,90 гривні.

Що буде з курсом долара та євро в липні - експерт

У липні валютний ринок України може перебувати під впливом кількох ключових чинників, серед яких активність імпортерів, динаміка цін на енергоносії, обсяги міжнародної фінансової підтримки та безпекова ситуація. Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лесовий.

За його оцінками, курс долара в цей період, найімовірніше, коливатиметься в межах 44,5-45,5 грн/$, тоді як євро може перебувати в діапазоні 51-53 грн/€, за умови що співвідношення євро до долара на світових ринках залишатиметься в коридорі 1,14-1,18

"Тобто загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в прийнятному режимі - без надмірних коливань", - підсумував Лесовий.

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, на четвер, 2 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого полетіла вниз.

Главред раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Крім того, народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк говорила, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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