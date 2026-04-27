Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро стрімко летать вгору: з'явився свіжий курс валют на 28 квітня

Інна Ковенько
27 квітня 2026, 16:07
НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 28 квітня
Курс валют на 28 квітня / Колаж: Главред, фото: Freepik, Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 28 квітня
  • Наскільки подорожчас євро
  • Який курс злотого втановлено на 28 квітня

На вівторок, 28 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Євро продовжує невпинно рости, долар також стрімко пішов угору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 28 квітня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,08 гривні за долар. Таким чином українська валюта впала на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

відео дня

Курс євро на 28 квітня

Курс євро невпинно йде вгору. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки.

Курс злотого на 28 квітня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 28 квітня на порівняно з 27 квітня на 4 копійки - до 12,19 гривні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Збити курс можуть лише негативні події на фронті.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у долара є потенціал для подальшого зниження, оскільки НБУ стримуватиме інфляцію, яка в березні прискорилася до 7,9% у річному обчисленні.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривні за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти