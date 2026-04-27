Долар і євро стрімко летать вгору: з'явився свіжий курс валют на 28 квітня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 28 квітня

Курс валют на 28 квітня / Колаж: Главред, фото: Freepik, Pexels

На вівторок, 28 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Євро продовжує невпинно рости, долар також стрімко пішов угору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 28 квітня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,08 гривні за долар. Таким чином українська валюта впала на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 28 квітня

Курс євро невпинно йде вгору. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки.

Курс злотого на 28 квітня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 28 квітня на порівняно з 27 квітня на 4 копійки - до 12,19 гривні.

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Збити курс можуть лише негативні події на фронті.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у долара є потенціал для подальшого зниження, оскільки НБУ стримуватиме інфляцію, яка в березні прискорилася до 7,9% у річному обчисленні.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривні за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

