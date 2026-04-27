Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

НБУ та банки оновили курси валют. Скільки сьогодні коштують долар, євро та злотий і що буде далі?

https://glavred.net/economics/dollar-probil-psihologicheskuyu-otmetku-chto-proishodit-s-kursom-valyut-v-ukraine-10759865.html Посилання скопійоване

Долар знову дорожчає

У понеділок, 27 квітня, курс долара в Україні перетнув позначку в 44 гривні, а євро та злотий почали відігравати попереднє падіння. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

На думку експерта, підтримка ЄС залишається ключовим фактором стабільності гривні — у найближчі тижні ситуація на валютному ринку стабілізується.

відео дня

Курс валют в Україні 27 квітня 2026

Новий тиждень розпочався зі зростання ціни американської валюти. За офіційним курсом НБУ, долар подорожчав на 6 копійок і встановлений на рівні 44 грн.

На валютному ринку також спостерігається зростання європейської валюти. Після попереднього стрімкого падіння євро знову почало відновлювати позиції.

Офіційний курс євро зріс на 16 копійок і становить 51,54 грн.

Курс злотого також демонструє зростання. Національний банк встановив офіційний курс польської валюти на рівні 12,15 грн. У порівнянні з попереднім банківським днем злотий подорожчав на 5 копійок.

Курс валют на 27 квітня 2026 року / Інфографіка: Главред ​

Скільки коштує валюта в банках

За даними Minfin, середній курс долара в банках становить 43,72 гривні при купівлі та 44,25 — при здачі валюти.

Євро сьогодні можна купити за середнім курсом 51,22 грн, а здати — за 50,90 грн.

Злотий купують за 11,8 грн, а продають у банках за 12,4 грн.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Розблокування кредиту Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро стало стабілізуючим фактором для курсу гривні, пише ТСН.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що і офіційний, і безготівковий курс долара в найближчі два тижні залишаться на нинішніх показниках.

"Розблокування допомоги Україні від ЄС дало чітку відповідь, що буде з доларом у найближчому майбутньому. НБУ знову зупинить зростання курсу долара, але на вищому рівні — близько 44 грн/долар. Курс євро залежатиме від котирувань пари долар/євро на світових ринках, вони очікуються в межах 1,15-1,18 долара за євро", — сказав Пендзин.

За його прогнозом, на готівковому ринку долар може незначно подешевшати, тому що пропозиція залишається достатньою, а попит на валюту з боку населення знижується.

"У продажу курс коливатиметься від 44 до 44,3 грн/долар, при купівлі — від 43,50 до 43,80", — зазначив експерт.

Курс валют в Україні — прогнози

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Збити курс можуть лише негативні події на фронті.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у долара є потенціал для подальшого зниження, оскільки НБУ стримуватиме інфляцію, яка в березні прискорилася до 7,9% у річному обчисленні.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривні за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред