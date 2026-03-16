Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася.

Курс валют на 17 березня

Національний банк України встановив на вівторок, 17 березня, новий офіційний курс валют. Зокрема, гривні вдалося зміцнити свої позиції. Про це відомо з даних на сайті НБУ.

Так, курс долара до гривні за завтра встановлено на рівні 44,08 гривні за долар. Українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро. Гривня зросла на 9 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,01/44,05 грн/дол., а до євро - 50,54/50,56 грн/євро.

Курс злотого 17 березня

Водночас польський злотий також підтримав тенденцію падіння вартості. У вівторок курс цієї валюти становитиме 11,84 грн/злотий, що на 3 копійки менше, ніж у понеділок.

Як повідомляв Главред, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий попереджав, що на валютному ринку України у березні напруга підвищиться. На його думку, європейська валюта коштуватиме від 50,5 до 52 гривень за євро.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

