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Долар і євро різко пішли у круте піке: новий курс валют на 13 серпня

Марія Николишин
12 серпня 2026, 16:03
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Одна із валют стала дешевшою одразу на 15 копійок.
Долар і євро різко пішли у круте піке: новий курс валют на 13 серпня
Курс валют в Україні на 13 серпня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют в Україні у четвер
  • Яка валюта подешевшала найбільше

На четвер, 13 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, найбільше подешевшав долар, хоча євро також відчутно впав у ціні. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,71 грн/дол. Це одразу на 15 копійок менше, ніж у середу (44,86 грн/дол).

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 13 серпня встановлено на рівні 51,61 грн/євро. 12 серпня курс складав 51,75 грн/євро, отже валюта подешевшала на 14 копійок.

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,99 грн/злотий, що на 5 копійок менше, ніж у середу (12,04 грн/злотий).

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто скуповувати валюту

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що восени традиційно посилюються побоювання щодо можливого наступу РФ, складної зими чи різкого падіння гривні.

Однак, за його словами, завдяки політиці НБУ готівковий курс залишатиметься близьким до міжбанківського, тому появи двох різних валютних ринків не очікується.

"Частина людей може вирішити купити долари чи євро "про запас", погоджуючись на явно завищений курс продажу. Проте ознак потужного ажіотажного попиту наразі немає", - наголосив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий говорив, що попит на валюту в Україні протягом 10-16 серпня продовжить перевищувати пропозицію - головним чинником тиску на курс стане активність енерготрейдерів та імпортерів нафтопродуктів.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

Крім того, за перші сім місяців офіційний курс долара піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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