До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

Віталій Кірсанов
23 березня 2026, 13:43
Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився порівняно з лютим 2025 року.
Оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

  • Високооплачувані професії фіксуються в категорії логістики та доставки
  • Зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей

У лютому 2026 року найвищу медіанну зарплату фіксували на посаді стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж минулого року. Про це свідчать дані дослідження платформи OLX Робота.

На другому місці — рихтувальник (категорія СТО та автомийки), з показником у 70 тис. грн (+27% порівняно з лютим 2025 року). У цій же категорії медіанну зарплату в 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше, ніж минулого року) та автоелектрик (на 33% більше).

відео дня

Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився порівняно з лютим 2025 року. Однак здебільшого це вакансії з тих самих категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. Зростання медіанних заробітних плат іноді сягає +40%, зазначили в OLX Робота.

До переліку найбільш оплачуваних увійшов також ряд вакансій з категорії будівництва та облицювальних робіт:

  • фасадник — 67,5 тис. грн (+15% до лютого 2025 року);
  • штукатур — 66,3 тис. грн (+13%);
  • каменяр — 65 тис. грн (+30%).

Також високооплачувані професії фіксують у категорії логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника, де в лютому 2026 року пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).

Діапазон медіанних зарплат від 40 до 50 тис. грн фіксують на посадах у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:

  • будівельник, маляр — 50 тис. грн (+11%);
  • виконроб — 50 тис. грн (+14%);
  • плиточник — 47 тис. грн (+39%);
  • монтажник — 45 тис. грн (+16%).

У категорії СТО та автомийок високу медіанну зарплату має механік — 45 тис. грн (+14%). На посаду водія в категорії логістики та доставки зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%).

Медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей:

  • електрик, 38,8 тис. грн (+41%);
  • підсобник, 37,5 тис. грн (+9%);
  • маляр, 37,5 тис. грн (+42%);
  • токар, 35 тис. грн (+11%).

На вакансії менеджера з продажу (категорія роздрібної торгівлі) медіанна заробітна плата в лютому 2026 року становила 38 тис. грн, що на +38% більше, ніж у лютому 2025 року.

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2026 року в Україні зарплати педагогів зростуть на 30%, повідомили в МОН. У держбюджеті на це передбачено 64,6 млрд грн.

З 1 січня 2026 року в Україні змінилися умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Підвищення окладів становитиме близько 150%.

Крім цього, у 2026 році українці зможуть вийти на пенсію залежно від віку та страхового стажу. Для виходу в 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу, у 63 роки — 23 роки, а в 65 років — 15 років. Чим раніше людина планує вихід на пенсію, тим вищі вимоги до стажу.

Водночас зарплати в Україні не встигають за зростанням цін. Станом на сьогодні нестача працівників залишається найбільшою перешкодою для ведення бізнесу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка бюджетники зарплати світова економіка підвищення зарплат
ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

17:06Війна
РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:32Фронт
В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:55Синоптик
Реклама

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

