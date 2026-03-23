До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

Оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

Високооплачувані професії фіксуються в категорії логістики та доставки

Зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей

У лютому 2026 року найвищу медіанну зарплату фіксували на посаді стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж минулого року. Про це свідчать дані дослідження платформи OLX Робота.

На другому місці — рихтувальник (категорія СТО та автомийки), з показником у 70 тис. грн (+27% порівняно з лютим 2025 року). У цій же категорії медіанну зарплату в 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше, ніж минулого року) та автоелектрик (на 33% більше).

Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився порівняно з лютим 2025 року. Однак здебільшого це вакансії з тих самих категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. Зростання медіанних заробітних плат іноді сягає +40%, зазначили в OLX Робота.

До переліку найбільш оплачуваних увійшов також ряд вакансій з категорії будівництва та облицювальних робіт:

фасадник — 67,5 тис. грн (+15% до лютого 2025 року);

штукатур — 66,3 тис. грн (+13%);

каменяр — 65 тис. грн (+30%).

Також високооплачувані професії фіксують у категорії логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника, де в лютому 2026 року пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).

Діапазон медіанних зарплат від 40 до 50 тис. грн фіксують на посадах у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:

будівельник, маляр — 50 тис. грн (+11%);

виконроб — 50 тис. грн (+14%);

плиточник — 47 тис. грн (+39%);

монтажник — 45 тис. грн (+16%).

У категорії СТО та автомийок високу медіанну зарплату має механік — 45 тис. грн (+14%). На посаду водія в категорії логістики та доставки зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%).

Медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей:

електрик, 38,8 тис. грн (+41%);

підсобник, 37,5 тис. грн (+9%);

маляр, 37,5 тис. грн (+42%);

токар, 35 тис. грн (+11%).

На вакансії менеджера з продажу (категорія роздрібної торгівлі) медіанна заробітна плата в лютому 2026 року становила 38 тис. грн, що на +38% більше, ніж у лютому 2025 року.

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2026 року в Україні зарплати педагогів зростуть на 30%, повідомили в МОН. У держбюджеті на це передбачено 64,6 млрд грн.

З 1 січня 2026 року в Україні змінилися умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Підвищення окладів становитиме близько 150%.

Крім цього, у 2026 році українці зможуть вийти на пенсію залежно від віку та страхового стажу. Для виходу в 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу, у 63 роки — 23 роки, а в 65 років — 15 років. Чим раніше людина планує вихід на пенсію, тим вищі вимоги до стажу.

Водночас зарплати в Україні не встигають за зростанням цін. Станом на сьогодні нестача працівників залишається найбільшою перешкодою для ведення бізнесу.

