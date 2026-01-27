Міністр освіти розкрив, коли вчителі отримають підвищену зарплату

Зарплата вчителя формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

Уряд затвердив масштабне підвищення зарплат освітянам

Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%

У найближчі тижні педагоги по всій Україні почнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати.

Про це повідомив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, наголосивши, що державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей.

За словами Лісового, з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів зростає на 30%. Для цього у державному бюджеті на 2026 рік передбачено додатковий фінансовий ресурс, який вже на початку січня був доведений до громад у складі освітньої субвенції.

"Зарплата вчителя, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, - щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", - зазначив міністр.

Підвищення виплат освітянам - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 січня 2026 року в Україні відбудеться суттєве зростання оплати праці педагогів. Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть щонайменше на 30%, що стане одним із найбільших підвищень за останні роки.

Крім того, посадові оклади вихователів дитсадків в Україні також зростуть щонайменше на 30%. Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова пояснила, яку зарплату в середньому отримуватимуть цьогоріч вихователі.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Зокрема, загальний прожитковий мінімум збільшиться до 3209 грн.

Про персону: Оксен Лісовий Оксен Лісовий — український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Міністр освіти і науки України (від 21 березня 2023), Директор Національного центру "Мала академія наук України" (2010—2023). Заслужений працівник освіти України (2021). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012), пише Вікіпедія.

