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Ціни на ліки зросли, хоч мали впасти: експерт пояснив, хто виграв на фармринку

Руслан Іваненко
16 квітня 2025, 12:26оновлено 16 квітня, 13:29
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Чому виробники не знизили ціни на ліки попри доручення президента.
Ціни на ліки зросли, хоч мали впасти: експерт пояснив, хто виграв на фармринку
Лямець пояснив, чому замість зниження цін ліки стали дорожчими / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Виробники не знизили ціни після скасування маркетингових договорів
  • Аптеки компенсували втрати через підвищення цін на інші препарати

Замість очікуваного зниження цін після державного втручання, відбулася антиконкурентна гра. Виробники отримали додаткові прибутки завдяки скасуванню маркетингових договорів, однак не передали цю "економію" у вигляді зниження цін на ліки.

Про це заявив журналіст та економічний оглядач Сергій Лямець.

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"Перший — виробники нічого не втрачали. Вони віддавали не з прибутку, а включали маркетингові суми до складу своєї ціни. Тобто, за все врешті-решт платив покупець", — пояснює експерт.

Натомість аптеки стали тими, хто фактично "заплатив" за реформу. Частина доходів аптечних мереж раніше формувалася за рахунок маркетингових платежів. Після їх скасування аптеки були змушені компенсувати втрати підвищенням цін на інші препарати.

"Бенкет відбувся за рахунок аптек", — резюмує Лямець.

Пані Глікерія Загорій звертає увагу, що в Україні надмірна кількість аптек — понад 18 400, що вдвічі більше, ніж у Німеччині в перерахунку на населення. За її словами, під час війни великі аптечні мережі навіть продовжували розширюватися, що дозволяло їм отримувати маркетингові платежі.

"Аптек забагато, і грошей на них ішло надто багато", — заявила Загорій.

Водночас ці слова суперечать даним дослідження Proxima Research. За ним, частка маркетингу у доході аптек не перевищувала 11%, а в 2022 році знизилася до 4%. Саме тоді багато аптек були змушені підняти ціни, щоб втриматися на плаву.

За словами експерта, зниження цін стосувалося лише 100 позицій із переліку МОЗ — це близько 5% ринку. На решту препаратів ціни або не змінились, або зросли. Це створює ризики скорочення аптечної мережі, особливо в прифронтових регіонах.

Це призвело до перерозподілу коштів, унаслідок якого постраждали аптеки, а витрати споживачів на ліки зросли.

Ціни на ліки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Націнка на ліки обмежена на рівні 10-35%.

Раніше також у МОЗ заявили, що вартість сотні найзатребуваніших лікарських засобів в Україні знизилась з 1 березня. Українські фармацевтичні виробники мали опустити відпускні ціни на 30%.

Крім того за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ціни на 100 найпопулярніших ліків знизяться в середньому на 30%. Аптеки зможуть встановлювати націнку не більше 35% для безрецептурних препаратів, а постачальники – не більше 8% до гуртової ціни.

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Чим займається Міністерство охорони здоров'я України?

Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія.

МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

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