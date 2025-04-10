Потрібні зміни: нардеп пояснила, що буде з цінами на ліки в Україні

Саме виробники формують близько 72% кінцевої вартості ліків в Україні.

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Зниження цін депутатка вважає спільним завданням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказала Вагнєр:

Фармвиробники мають забезпечувати доступні ціни на ліки

Зниження цін в аптеках можна досягнути за допомогою ринкової конкуренції

Питання доступності медикаментів в Україні знову піднялося на загал. Народна депутатка України, член профільного Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Вікторія Вагнєр прокоментувала ситуацію.

Як пише ТСН, вона закликає фармацевтичні компанії більш активно долучатися до формування справедливої цінової політики, адже зниження цін є спільним завданням і виконати його можна на рахунок конкуренції на ринку.

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При цьому депутатка застерегла, що надмірне адміністративне регулювання на рівні аптек може нашкодити балансованому розвитку фармринку.

"Ми вже звернулися до Антимонопольного комітету та відповідних регуляторів із ініціативою провести дослідження цінової політики виробників. Очікуємо на висновки вже у другій половині квітня", - розповіла Вагнєр.

Ціни на ліки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Націнка на ліки обмежена на рівні 10-35%.

Згодом стало відомо, що українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських засобів. Відпускні ціни мали знизитися вже з березня 2025 року.

Раніше також у МОЗ заявили, що вартість сотні найзатребуваніших лікарських засобів в Україні знизилась з 1 березня. Українські фармацевтичні виробники мали опустити відпускні ціни на 30%.

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Хто така Вікторія Вагнєр? Вікторія Вагнєр — український лікар, політик. Народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, пише Вікіпедія.

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