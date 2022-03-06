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Членства Росії в МВФ: Україна просить Захід завдати ще одного потужного удару по РФ

6 березня 2022, 18:40

Прем'єр підкреслив, що Білорусь і Росія порушили свої зобов'язання і направили свою політику на війну.

МВФ і гроші
МВФ / The Kiev Times

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль підписав офіційне звернення у США, Канаду, Великобританію, Німеччину, Францію, Італію, Японію.

Йдеться про припинення членства Білорусі та Росії в МВФ і Світовому банку. Про це прем'єрміністр України написав у соцмережах.

Прем'єр підкреслив, що Білорусь і Росія порушили свої зобов'язання і направили свою політику на війну.

Росія і Білорусь порушили свої зобов'язання

У листі наводимо чіткі аргументи і посилаємося на численні статті угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були відкинуті Росією і Білоруссю.

"Жодна дія так не суперечить зобов'язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови, як війна", - написав Шмигаль.

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Глава уряду попросив підтримки у G7. Йдеться насамперед про створення і реалізацію процедури з припинення операцій МВФ і групи Світового банку з Росією і Білоруссю.

Також Україна наполягає на припиненні їх членства в цих організаціях.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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