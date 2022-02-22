Термінове звернення Джо Байдена після визнання Путіним "ЛДНР": всі подробиці

Байден і Путін / Reuters

Президент США Джо Байден увечері, 22 лютого, виступив з терміновим зверненням через визнання президентом Росії Володимиром Путіним "ЛДНР".

Звернення Байдена почалося трохи пізніше запланованого часу.

За словами Байдена, Путін намагається знайти виправдання для більш широкого масштабного вторгнення.

"Вчора Путін визнав 2 регіони України як незалежні території. Насправді, вони оголосили, що Росія відрізає собі частину України", - заявив Байден.

Байден заявив про санкції:

WAB і Military Bank

Росія не зможе продавати облігації і брати позики на світових ринках

Вводять санкції проти керівництва Росії та їх сімей

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо буде продовжувати агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.

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За словами Байдена, США продовжать допомогу Україні у сфері оборони.

"Вчора ми почули збочену інтерпретацію історії від Путіна. Ніщо не свідчило про його готовність до діалогу. Він чітко поставив загрозу війні навіть проти країн, які є членами НАТО", - заявив Джо Байден.

При цьому Байден виступив з надією, що дипломатія ще спрацює.

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Санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Санкцій проти Москви запровадила Великобританія. Так, запроваджені британцями обмеження торкнулися 5 російських банків і підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга.

Раніше указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які будуть економічно співпрацювати з "ДНР" і " ЛНР " підписав президент США Джо Байден.

Глава Білого дому направив листи спікеру Палати Представників і главі Сенату США про підписаний ним указ про санкції проти "ЛДНР".

Запроваджені Байденом санкції проти "ДНР" і "ЛНР" забороняють:

інвестиції в "ЛДНР";

в'їзд в США пов'язаним з" ЛДНР " особам;

імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" в США;

експорт, реекспорт, продаж або поставка будь-яких товарів, послуг або технологій в "ЛДНР";

будь-яке схвалення, фінансування, сприяння або гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР", а також передбачають те, що на території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Пізніше про санкції оголосили в Євросоюзі. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу одностайно погодилися рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України.

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