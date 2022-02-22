Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період: звернення президента

Зеленський / скріншот

Увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Головна тема - російська агресія, визнання Путіним "незалежності" "ЛДНР", загострення на Донбасі і дії української влади для врегулювання ситуації.

Повний текст звернення президента України Володимира Зеленського

Вільний народ у вільній країні!

Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне, чесно.

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Як і обіцяв - відкрито розповідаю про всі наші дії, щоб ви точно розуміли, що відбувається в Україні та за її межами.

Вчора РФ визнала незалежність на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні ратифікувала так звані "угоди" і надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.

На зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут". Прийняте на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь - хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

Цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей.

Ті самі, що за її словами не мали жодної альтернативи.

Особисто для нас – альтернативи не має завершення війни, а не майданчик або формат, щоб домовитися про це.

Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участю інших лідерів. Але хочу підкреслити, що для мене головне – збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Перший - над яким ми працюємо - саміт лідерів держав - постійних членів Радбезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема, Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені в телефонній розмові.

Я також радий, що партнери показують, що альтернативи немає і введення санкцій. Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, які прийняли введення санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України.

Також у мене була розмова з прем'єром Великобританії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів. Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік -2".

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також введе економічні санкції за порушення нашого суверенітету і територіальної цілісності.

Спасибі також за фінансову підтримку. Ми вже отримали рішення США, Канади, Євросоюзу, Великобританії, Франції, Японії та Світового банку. Це необхідні ресурси, щоб забезпечити стійкість української економіки.

Щодо безпеки і оборони. На сьогоднішній день немає необхідності в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Мною як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про призов резервістів в особливий період.

Наголошую: йдеться виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці.

За рішенням Головнокомандувача Збройними Силами найближчим часом також буде проведено навчальні збори резервістів системи терробороны.

Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти на фінансування армії.

Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ на бензин і дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці.

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Зараз всім українським політикам пора бути державними діячами. Відкинути свої амбіції заради нашої України. Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Всі розуміють, що сьогодні в парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидке і важливе рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого.

Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу. Всі вони повинні залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі. Яку захищають наші військові.

Отже і бізнес повинен захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати і зміцнювати Україну. Разом.

Кожен на своєму фронті.

Шановні громадяни!

Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.

Нас чекає щоденна важка робота. І ми до неї готові. Упевненість у собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі.

Не ридати, а добувати!

Слава Україні!

Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою "державності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей України. Російський глава держави разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали "договори про дружбу".

Росія на базі указу Путіна ввела війська на окуповані райони Донецької та Луганської області.

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна бачить у визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР" вихід Москви з Мінських угод. Київ ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму і терміновий саміт у нормандському форматі. При цьому українська держава залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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