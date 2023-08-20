Частина українців мають право на додаткові виплати для дітей: хто саме

Діти, які були народжені відразу після отримання їх батьками статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), мають право на допомогу від держави. Їм теж буде надано статус ВПО, а отже, буде покладена і щомісячна виплата в 3000 грн. Про це повідомляють представники пресслужби Мінсоцполітики.
"Якщо у отримуючого допомогу народилася дитина після 24 лютого 2022 року, допомога на таку дитину призначається", – сказали вони.
Крім того, зазначили в Мінсоцполітики, якщо ж на дитину, яка народилася після зазначеного терміну, допомога не була призначена, слід звернутися до органів соцзахисту.
"Вона нараховується з дати звернення за нею", - пояснили у відомстві.
Які виплати отримують зараз переселенці
- Особи з інвалідністю та діти - 3000 грн;
- Решта ВЛП - 2000 грн.
Інші виплати на дітей в Україні
Загалом же допомога для сімей з новонародженими дітьми в Україні становить 41 280 грн. Однак за законодавством дана допомога виплачується частинами:
- 10 320 грн одноразово відразу після народження дитини;
- по 860 грн щомісяця протягом наступних 36 місяців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.
Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.
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