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"Росіяни в пастці": полковник розповів про плани окупантів у Криму

Юлія Куришко
18 липня 2023, 08:01 оновлено 18 липня, 08:33
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Олег Жданов схиляється до того, що російські окупанти відчуватимуть себе в пастці, відрізаними від великої землі.
Олег Жданов, российские военные
Жданов розповів, що буде з окупантами в Криму/ колаж: Главред, фото: Главред, Facebook

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, до яких дій неприємності з мостом підштовхують російські війська, що стоять у Криму.

Полковник схиляється до того, що російські окупанти відчуватимуть себе в пастці, відрізаними від великої землі.

"Вони будуть демотивовані і стануть шукати способи залишити Крим якомога швидше і якомога безпечніше. Сьогодні в російській армії все більше і більше назрівають питання "за що ми воюємо" і "що ми робимо в Україні", і ці питання вже прориваються назовні. Генштаб РФ завдяки Пригожину ропочав "полювання на відьом", що лише посилює демотивацію військ. Армія дуже відчуває на собі всі "принади" перебоїв у постачанні і порушення поставок. Це дуже чутливо для військ. Тому і настрої у військах відповідні", - пояснив Жданов.

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Він також додав, що для угруповання військ у Криму це ще більш відчутно. Російські військові на півострові і так прекрасно знають, що їхати через сухопутний коридор - дуже небезпечний варіант, оскільки велика ймовірність просто не доїхати. А ураження Кримського мосту, навіть лише автомобільної гілки, ще більше демотивує їх.

Атака по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту. Диктатор заявив, що міністерство оборони Росії вже готує відповідь і пригрозив українцям. Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто і поїздів по мосту.

У Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту. Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту.

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